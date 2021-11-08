Происшествия
В Севастополе иностранец обокрал спящего пенсионера
Злоумышленник воспользовался беспомощным состоянием мужчины и обокрал его.
Как установили оперативники, 69-летний местный житель после застолья с друзьями уснул на скамейке в одном из городских скверов. Там спящего мужчину заметил прохожий и решил воспользоваться удобным случаем – незнакомец тайком похитил из кармана его куртки мобильный телефон и две банковские карты, а затем скрылся. С помощью похищенных карт злоумышленник совершил покупки, а телефон случайно разбил. Сумма общего причиненного ущерба составила более 20 тысяч рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Ленинскому району задержали подозреваемого. Им оказался 51-летний житель ближнего зарубежья.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», ему грозит до пяти лет лишения свободы. По решению суда фигуранту избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Ранее Новости Крыма сообщали:
С пяти улиц Симферополя украли телефонный кабель. В Симферополе задержан подозреваемый в краже телефонного кабеля на сумму более чем 500 тысяч рублей.
Севастополец украл у подростка телефон и попытался сбыть его родителям. В Севастополе задержан местный житель, похитивший смартфон и деньги у подростка.
В Севастополе на «горячем» попалась любительница сладкого. Севастопольские росгвардейцы в одном из супермаркетов города задержали женщину, которая пыталась похитить несколько плиток шоколада.
Кража автономеров с вымогательством денег докатилась до Крыма. Новый вид мошенничества, по словам местных жителей, «пришел» из России.
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5 ноября
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