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Происшествия

В Севастополе иностранец обокрал спящего пенсионера

10:26 понедельник, 8 ноября 2021
Севастополь

Злоумышленник воспользовался беспомощным состоянием мужчины и обокрал его.

Как установили оперативники, 69-летний местный житель после застолья с друзьями уснул на скамейке в одном из городских скверов. Там спящего мужчину заметил прохожий и решил воспользоваться удобным случаем – незнакомец тайком похитил из кармана его куртки мобильный телефон и две банковские карты, а затем скрылся. С помощью похищенных карт злоумышленник совершил покупки, а телефон случайно разбил. Сумма общего причиненного ущерба составила более 20 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Ленинскому району задержали подозреваемого. Им оказался 51-летний житель ближнего зарубежья.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», ему грозит до пяти лет лишения свободы. По решению суда фигуранту избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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