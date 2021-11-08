Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Севастополе отменили нерабочий режим и открыли рестораны ● COVID не отступает: оперативная сводка по Севастополю ● Как ограничения повлияли на ковид-статистику в Крыму ● В Керчи составили 32 админпротокола на нарушителей ограничений по COVID-19 ● В Роспотребнадзоре напомнили основные правила перед вакцинацией от COVID
В России вводят новые сертификаты о вакцинации
фото © Коммерсант
В России с 8 ноября вводится сертификат нового образца о вакцинации против коронавирусной инфекции.
Об этом сообщается в приказе Минздрава, опубликованном на интернет-портале правовой информации.
«Утвердить: форму медицинской документации «Сертификат о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией», — говорится в приказе.
Обновленный документ будет содержать данные о его обладателе – ФИО, дату рождения, адрес места жительства, данные паспорта, СНИЛС и полиса обязательного медицинского страхования, а также сведения о вакцинации.
В него также будет занесена информация о ревакцинации, наличии медицинских противопоказаний и сведения о перенесенном ковиде. Кроме этого, в сертификате предусматривается место для QR-кода. Уточняется, что свидетельство будет сформировано в электронном виде на русском и английском языках не позднее чем через три дня после завершения вакцинации.
При необходимости россияне смогут получить его и в бумажном виде. Что касается сертификатов о вакцинации, сформированных до вступления в силу изменений, то они автоматически переоформятся на портале Госуслуг до 1 марта.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Как ограничения повлияли на ковид-статистику в Крыму. Ограничения при посещениях заведений общепита и развлекательных центров, а также требование об обязательной вакцинации либо наличии ПЦР-тестов для персонала таких организаций увеличили число вакцинированных, однако о коллективном иммунитете у крымчан пока говорить рано.
В Роспотребнадзоре напомнили основные правила перед вакцинацией от COVID. В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно подготовиться к вакцинации, к чему быть готовыми после прививки, а также кому и на что обратить особое внимание во избежание неблагоприятных последствий.
Крыму посоветовали привыкать к локдаунам. В коронавирусной реальности жителям Крыма необходимо смириться с тем, что локдауны и жесткие антикоронавирусные меры в ближайшие годы будут повторяться регулярно.
Сводка о новых заражениях в Крыму. По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 6 ноября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 783 случая новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 102 044 положительных на Covid-19.
В Крыму почти 800 новых заражений
За прошедшие сутки в Крыму зарегистрировали 791 случаев коронавирусной инфекцией.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
В России вводят новые сертификаты о вакцинации
В России с 8 ноября вводится сертификат нового образца о вакцинации против коронавирусной инфекции.
В Крыму составляют списки врачей-антипрививочников
Из Москвы поступила команда привлекать их к уголовной ответственности за распространение под видом достоверных ложных сведений.
вчера
Крыму посоветовали привыкать к локдаунам
24 часа назад
ДТП в Симферополе: легковушка провалилась в яму, вырытую коммунальщикамифото
16 часов назад
В Крыму поспели «яркие шары»
Мясистую, сладкую и очень полезную хурму в Крым завезли еще в XIX веке. Прижилось экзотическое дерево далеко не сразу. Зато сегодня наслаждаться хурмой и выращивать ее на своем приусадебном участке могут жители практически всего полуострова.