В России вводят новые сертификаты о вакцинации

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В России с 8 ноября вводится сертификат нового образца о вакцинации против коронавирусной инфекции.

Об этом сообщается в приказе Минздрава, опубликованном на интернет-портале правовой информации.

«Утвердить: форму медицинской документации «Сертификат о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией», — говорится в приказе.

Обновленный документ будет содержать данные о его обладателе – ФИО, дату рождения, адрес места жительства, данные паспорта, СНИЛС и полиса обязательного медицинского страхования, а также сведения о вакцинации.

В него также будет занесена информация о ревакцинации, наличии медицинских противопоказаний и сведения о перенесенном ковиде. Кроме этого, в сертификате предусматривается место для QR-кода. Уточняется, что свидетельство будет сформировано в электронном виде на русском и английском языках не позднее чем через три дня после завершения вакцинации.

При необходимости россияне смогут получить его и в бумажном виде. Что касается сертификатов о вакцинации, сформированных до вступления в силу изменений, то они автоматически переоформятся на портале Госуслуг до 1 марта.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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