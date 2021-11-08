В России думают, что корабли США в Черное море способны на «любые провокации»

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Постоянные заходы военных кораблей США и других стран в Черное море и их приближение к границам являются «попыткой проверить готовность российских сил по охране южных рубежей страны».

Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

«Это такая, знаете, почти постоянная попытка проверить нас, проверить, насколько мы готовы, насколько у нас выстроена вся система по черноморскому побережью, вообще по югу нашей страны. Они (США – ред. ) в этом не одиноки, в таких проверках и в таких походах », – сказал Шойгу журналистам программы «Москва.Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Министр заверил, что когда в Черное море заходит корабль нерегиональной державы с высокоточным оружием на борту, российские силы наблюдают за ним и сопровождают.

«Понимаем, что в любое время, в любой момент возможны любые провокации, как это было не так давно с британским судном (эсминец Defender – ред.). Конечно, мы не должны допускать таких вещей», – отметил он.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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