Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму почти 800 новых заражений ● В России вводят новые сертификаты о вакцинации ● В Севастополе отменили нерабочий режим и открыли рестораны ● COVID не отступает: оперативная сводка по Севастополю ● Как ограничения повлияли на ковид-статистику в Крыму
В правительстве Севастополя уточнили цифры по ситуации с COVID-19
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В стационарах города свободный коечный фонд, предназначенный для больных ковидом, на сегодняшний день составляет 12%: из развернутых 1395 мест доступно 163.
Об этом на аппаратном совещании в правительстве сообщил вице-губернатор Севастополя Александр Кулагин. В отделении интенсивной терапии находятся 86 человек, из них пятеро – на ИВЛ.
По словам Кулагина, число амбулаторных больных достигло 4710 человек. «4710 человек на амбулаторном лечении. Увеличение на 10% по сравнению с прошлой неделей», – сказал Кулагин.
За неделю существенно возросло число госпитализированных с COVID-19 людей в возрасте старше 65 лет.
Сегодня таких пациентов 649 человек, тогда как в прошлый понедельник было 612, уточнил чиновник. Вице-губернатор назвал ситуацию «достаточно напряженной», несмотря на то, что коэффициент распространения инфекции в регионе за неделю уменьшился на 4% и составляет сегодня 1,01.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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