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Коронавирус в Крыму

В правительстве Севастополя уточнили цифры по ситуации с COVID-19

16:12 понедельник, 8 ноября 2021
Севастополь
В правительстве Севастополя уточнили цифры по ситуации с COVID-19

фото © pravda.com.ua

В стационарах города свободный коечный фонд, предназначенный для больных ковидом, на сегодняшний день составляет 12%: из развернутых 1395 мест доступно 163.

Об этом на аппаратном совещании в правительстве сообщил вице-губернатор Севастополя Александр Кулагин. В отделении интенсивной терапии находятся 86 человек, из них пятеро – на ИВЛ.

По словам Кулагина, число амбулаторных больных достигло 4710 человек. «4710 человек на амбулаторном лечении. Увеличение на 10% по сравнению с прошлой неделей», – сказал Кулагин.

За неделю существенно возросло число госпитализированных с COVID-19 людей в возрасте старше 65 лет.

Сегодня таких пациентов 649 человек, тогда как в прошлый понедельник было 612, уточнил чиновник. Вице-губернатор назвал ситуацию «достаточно напряженной», несмотря на то, что коэффициент распространения инфекции в регионе за неделю уменьшился на 4% и составляет сегодня 1,01.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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