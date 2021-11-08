В Крыму поспели «яркие шары»

фото © Новости Крыма

Мясистую, сладкую и очень полезную хурму в Крым завезли еще в XIX веке. Прижилось экзотическое дерево далеко не сразу. Зато сегодня наслаждаться хурмой и выращивать ее на своем приусадебном участке могут жители практически всего полуострова.

Как рассказал кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник лаборатории южных плодовых и орехоплодных культур Никитского ботанического сада Владимир Мельников, хурма — ценный продукт и кладезь биологически активных веществ. В ней содержится очень много витаминов и полезных микроэлементов. Несмотря на то, что в плодах много сахаров, они все равно являются диетическим продуктом.

Наслаждаясь хурмой, можно укрепить нервную и сердечно-сосудистую системы, улучшить работу печени и щитовидной железы. В целом, считается, что плоды хурмы — это отличное натуральное общеукрепляющее и тонизирующее кушанье. Очень полезна хурма и для поднятия иммунитета. Но людям с сахарным диабетом и заболеванием поджелудочной железы стоит употреблять лакомство с осторожностью.

В Крыму хурму начинают собирать с середины октября и вплоть до декабря. Недозревшие плоды немного вяжут. При желании от этого свойства легко можно избавиться, если ненадолго отправить фрукты в морозилку.

Хурму едят как в свежем, так и в сушеном виде, добавляют в выпечку. Кроме того, из нее готовят весьма вкусный джем. В Азии хурму выращивают в промышленных масштабах, поэтому и способов ее приготовления там намного больше: из нее делают приправы, соусы, соки и вино, делится наш собеседник.

Примечательно, что частники завезли хурму из Европы на ЮБК еще в начале XIX века. Тогда же в научных целях в Никитский ботанический сад завезли семена хурмы, но жизнеспособных сеянцев получить не удалось.

В конце XIX века в Крым завезли саженцы. Так была сформирована первая генофондовая коллекция хурмы Никитского ботанического сада. В 1937 году, когда в НБС появился отдел субтропических плодовых культур, ученые целенаправленно занялись селекцией хурмы.

Восточная хурма хорошо себя чувствовала только в условиях солнечного ЮБК, а благодаря межвидовым скрещиваниям были выведены сорта, которые сегодня отлично произрастают и плодоносят и в других районах Крыма.

«Был получен межвидовой гибрид «Россиянка», который может выращиваться и в степном Крыму, и в межгорье, так как выдерживает понижение температур больше чем -25 градусов. Есть также хороший сорт «Никитская бордовая», она также морозоустойчивая», — рассказал Владимир Мельников.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе на инфекционные заболевания проверяют лошадей. Ветслужба проводит отбор проб биоматериала для диагностических исследований на опасные инфекционные заболевания – инфекционную анемию лошадей, САП и случную болезнь.

В поселке под Симферополем ввели карантин из-за бешенства. В частном домовладении пгт. Гвардейское Симферопольского района обнаружен вирус бешенства, носителем которого оказалась лиса.

Севастополю стоит готовиться к резкому подорожанию молока. Российский союз производителей молока Союзмолоко заявил о готовящемся подорожании молока на полках магазинов в связи с резким ростом себестоимости производства молока почти на 30%.

В Крыму проведут «картофельную» реформу. Северные и центральные регионы России снабдят Крымский полуостров картофелем.