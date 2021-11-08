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Коронавирус в Крыму

В Крыму почти 800 новых заражений

09:11 понедельник, 8 ноября 2021
В Крыму почти 800 новых заражений

фото © strana.ua

За прошедшие сутки в Крыму зарегистрировали 791 случаев коронавирусной инфекцией.

Это очередной максимум с начала пандемии.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 6 058 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 746 человек, выздоровевших за весь период – 90 600.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

COVID не отступает: оперативная сводка по Севастополю. За минувшие сутки в Севастополе зафиксировано 354 случаев заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба правительства города.

Как ограничения повлияли на ковид-статистику в Крыму. Ограничения при посещениях заведений общепита и развлекательных центров, а также требование об обязательной вакцинации либо наличии ПЦР-тестов для персонала таких организаций увеличили число вакцинированных, однако о коллективном иммунитете у крымчан пока говорить рано.

В Роспотребнадзоре напомнили основные правила перед вакцинацией от COVID. В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно подготовиться к вакцинации, к чему быть готовыми после прививки, а также кому и на что обратить особое внимание во избежание неблагоприятных последствий.

Крыму посоветовали привыкать к локдаунам. В коронавирусной реальности жителям Крыма необходимо смириться с тем, что локдауны и жесткие антикоронавирусные меры в ближайшие годы будут повторяться регулярно.

Коронавирус в Крыму
В Крыму почти 800 новых заражений

В Крыму почти 800 новых заражений

За прошедшие сутки в Крыму зарегистрировали 791 случаев коронавирусной инфекцией.

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