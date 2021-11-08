В Крыму почти 800 новых заражений

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За прошедшие сутки в Крыму зарегистрировали 791 случаев коронавирусной инфекцией.

Это очередной максимум с начала пандемии.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 6 058 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 746 человек, выздоровевших за весь период – 90 600.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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