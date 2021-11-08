В горах под Бахчисараем потерялся мужчина

Поисково-спасательная операция прошла в Бахчисарайском районе Крыма, где накануне потерялся мужчина.

Об этом рассказали в пресс-службе республиканского главка МЧС.

Сообщение о происшествии поступило в службу спасения в воскресенье днем.

Во время прогулки в районе горы Бойко мужчина заблудился и не смог самостоятельно спуститься. На помощь ему оперативно отправился отряд МЧС. «Спасатели провели мероприятия по обнаружению и безопасному спуску пострадавшего.

Спасенный мужчина в медицинской помощи не нуждался. В поисковых работах были задействованы четыре человека», - отметили в ведомстве.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Туристка застряла на 10-метровом камне на Демерджи. 2 ноября в 13:20 крымским спасателям поступил звонок от жительницы Сочи.

На Чатыр-Даге заблудились двое туристов. Поисково-спасательная операция прошла в районе горного массива Чатыр-Даг, где во время прогулки заблудились двое мужчин.

В Карадагском заповеднике пострадала туристка. Туристка получила травму в Карадагском заповеднике, из труднодоступной горно-лесной местности ее эвакуировали спасатели.

На скале в Судаке застрял 8-летний ребенок. Судакские спасатели эвакуировали со скального выступа 8-летнего мальчика, который во время прогулки с другом на горе Карпуз-Кая оказался на опасном участке.