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Происшествия

В горах под Бахчисараем потерялся мужчина

15:02 понедельник, 8 ноября 2021
Бахчисарай

Поисково-спасательная операция прошла в Бахчисарайском районе Крыма, где накануне потерялся мужчина.

Об этом рассказали в пресс-службе республиканского главка МЧС.

Сообщение о происшествии поступило в службу спасения в воскресенье днем.

Во время прогулки в районе горы Бойко мужчина заблудился и не смог самостоятельно спуститься. На помощь ему оперативно отправился отряд МЧС. «Спасатели провели мероприятия по обнаружению и безопасному спуску пострадавшего.

Спасенный мужчина в медицинской помощи не нуждался. В поисковых работах были задействованы четыре человека», - отметили в ведомстве.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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