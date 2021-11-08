Происшествия
В горах под Бахчисараем потерялся мужчина
Поисково-спасательная операция прошла в Бахчисарайском районе Крыма, где накануне потерялся мужчина.
Об этом рассказали в пресс-службе республиканского главка МЧС.
Сообщение о происшествии поступило в службу спасения в воскресенье днем.
Во время прогулки в районе горы Бойко мужчина заблудился и не смог самостоятельно спуститься. На помощь ему оперативно отправился отряд МЧС. «Спасатели провели мероприятия по обнаружению и безопасному спуску пострадавшего.
Спасенный мужчина в медицинской помощи не нуждался. В поисковых работах были задействованы четыре человека», - отметили в ведомстве.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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