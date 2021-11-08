В ДТП под Севастополем пострадал двухлетний ребенок

В Севастополе в результате ДТП пострадали три человека, среди которых двухлетний ребенок, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Авария произошла 8 ноября днем на 66-м километре автодороги Севастополь – Инкерман. Две легковых машины столкнулись после выезда одной из них на встречную полосу.

«Водитель 1959 года рождения, управляя автомобилем KIA, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «ВАЗ», – уточнили в пресс-службе.

В момент аварии в салоне отечественного авто находились двое пассажиров, в том числе ребенок. Его перевозили в удерживающем устройстве, но он все же пострадал.

Как сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Севастополя, в данный момент малыш госпитализирован, его состояние врачи стабилизировали.

«Состояние у ребенка средней степени тяжести. Пока он стабильный. Всю необходимую медицинскую помощь получил и продолжает оставаться в больнице под наблюдением медиков», – сказали в депздраве.

Также госпитализированы второй пассажир и водитель автомобиля «ВАЗ».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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