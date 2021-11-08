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Происшествия

В Алуште опрокинулся квадроцикл: водитель в больнице

13:41 понедельник, 8 ноября 2021
Алушта

Один человек пострадал в результате опрокидывания квадроцикла в Алуште.

Об этом сообщает пресс-служба крымского МЧС. Инцидент произошел накануне днем.

В районе троллейбусного парка на бездорожье водитель квадроцикла не справился с управлением и опрокинулся, в результате чего получил различные травмы. На помощь ему оперативно прибыла дежурная смена спасателей и медики скорой помощи.

По прибытии спасатели определили, что у пострадавшего травма лица, обильное кровотечение, а также тяжелое дыхание. Сотрудники МЧС при помощи специальных носилок эвакуировали мужчину к автомобилю скорой медицинской помощи», - рассказали в ведомстве.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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