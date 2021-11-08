Происшествия
В Алуште опрокинулся квадроцикл: водитель в больнице
Один человек пострадал в результате опрокидывания квадроцикла в Алуште.
Об этом сообщает пресс-служба крымского МЧС. Инцидент произошел накануне днем.
В районе троллейбусного парка на бездорожье водитель квадроцикла не справился с управлением и опрокинулся, в результате чего получил различные травмы. На помощь ему оперативно прибыла дежурная смена спасателей и медики скорой помощи.
По прибытии спасатели определили, что у пострадавшего травма лица, обильное кровотечение, а также тяжелое дыхание. Сотрудники МЧС при помощи специальных носилок эвакуировали мужчину к автомобилю скорой медицинской помощи», - рассказали в ведомстве.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму бесследно исчезли три человека, еще трое найдены мертвыми. В поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» в Крыму и Севастополе только за октябрь поступило почти шесть десятков заявок о пропаже людей.
Один человек погиб и пять пострадали в ДТП с автобусом в Севастополе. Легковой автомобиль столкнулся с автобусом в Севастополе.
В Севастополе за вознаграждение разыскивают опасного самоуправца. Жители девяти многоквартирных домов Севастополя утром 4 ноября обнаружили отсутствие газа в своих квартирах.
В Севастополе водитель стрелял по мусоровозу: не поделили перекресток. В Севастополе дорожный конфликт закончился стрельбой, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.
Штормовой ветер и дожди со снегом: на Крым надвигается ураган
Холодный фронт с ливнями и сильным ветром принесет в Крым резкое понижение температуры, объявлено штормовое предупреждение.
В Крыму почти 800 новых заражений
За прошедшие сутки в Крыму зарегистрировали 791 случаев коронавирусной инфекцией.
В России вводят новые сертификаты о вакцинации
В России с 8 ноября вводится сертификат нового образца о вакцинации против коронавирусной инфекции.
Путин запретил Развожаеву строить жилые дома
На встрече с президентом губернатор пообещал найти для этих целей другое место.
5 ноября
В Крыму поспели «яркие шары»
Мясистую, сладкую и очень полезную хурму в Крым завезли еще в XIX веке. Прижилось экзотическое дерево далеко не сразу. Зато сегодня наслаждаться хурмой и выращивать ее на своем приусадебном участке могут жители практически всего полуострова.