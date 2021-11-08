Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 71.9
воздух +18
море +16

Власть

В 2022 году в Симферополе пообещали отремонтировать всего 18 дворов

07:00 понедельник, 8 ноября 2021
Симферополь

Глава администрации Симферополя Валентин Демидов рассказал о благоустройстве дворов и общественных территорий города на 2022 год.

Информация размещена на его странице в Facebook.

«Благоустройство Симферополя продолжаем, - отметил Демидов. - Большие планы на следующий год: 5 общественных территорий и 18 дворов будут благоустроены в рамках соглашения с правительством Москвы».

Глава администрации добавил, в активной фазе проектирование ремонта дворовых территорий по программе «100 дворов».

Напомним, 5 ноября в микрорайоне Фонтаны Симферополя состоялось открытие нового сквера «Ветан», созданного в рамках соглашения с правительством Москвы. «На очереди сдача еще нескольких общественных пространств. Во дворах подрядчики также завершают работы», - сказал Демидов.

Тэги: обещания

Ранее Новости Крыма сообщали:

Полицейские вместе со школьниками закрасили рекламу наркотиков в Керчи. Керченские полицейские вместе с детьми из школы развития личности «Life School» выявили и устранили надписи на городских улицах, пропагандирующие и рекламирующие наркотические средства.

В многоквартирном доме в Севастополе почти пять месяцев не было газа. В Севастополе в многоквартирном доме по улице Парковая, 12 почти пять месяцев не было газа.

Аксенов поразился купленным для Симферополя саженцам из Италии. Европейские деревья теперь будут украшать один из новых скверов крымской столицы.

В Симферополе столб превратился в шлагбаум. В Симферополе на ул. Соколиная висит столб посреди дороги. Заявка по устранению неполадок коммунальными службами уже принята.

Коронавирус в Крыму
В Крыму почти 800 новых заражений

В Крыму почти 800 новых заражений

За прошедшие сутки в Крыму зарегистрировали 791 случаев коронавирусной инфекцией.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Коронавирус в Крыму
В России вводят новые сертификаты о вакцинации

В России вводят новые сертификаты о вакцинации

В России с 8 ноября вводится сертификат нового образца о вакцинации против коронавирусной инфекции.

Общество
В Крыму поспели «яркие шары»

В Крыму поспели «яркие шары»

Мясистую, сладкую и очень полезную хурму в Крым завезли еще в XIX веке. Прижилось экзотическое дерево далеко не сразу. Зато сегодня наслаждаться хурмой и выращивать ее на своем приусадебном участке могут жители практически всего полуострова.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации