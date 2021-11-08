В 2022 году в Симферополе пообещали отремонтировать всего 18 дворов

Глава администрации Симферополя Валентин Демидов рассказал о благоустройстве дворов и общественных территорий города на 2022 год.

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«Благоустройство Симферополя продолжаем, - отметил Демидов. - Большие планы на следующий год: 5 общественных территорий и 18 дворов будут благоустроены в рамках соглашения с правительством Москвы».

Глава администрации добавил, в активной фазе проектирование ремонта дворовых территорий по программе «100 дворов».

Напомним, 5 ноября в микрорайоне Фонтаны Симферополя состоялось открытие нового сквера «Ветан», созданного в рамках соглашения с правительством Москвы. «На очереди сдача еще нескольких общественных пространств. Во дворах подрядчики также завершают работы», - сказал Демидов.

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