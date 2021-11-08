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Общество

Штормовой ветер и дожди со снегом: на Крым надвигается ураган

13:18 понедельник, 8 ноября 2021
Штормовой ветер и дожди со снегом: на Крым надвигается ураган

фото © Новости Крыма

Холодный фронт с ливнями и сильным ветром принесет в Крым резкое понижение температуры, объявлено штормовое предупреждение.

Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.

«В связи с прохождением холодного арктического фронта 9 и 10 ноября в Крыму ожидается резкое изменение погоды. Пройдут дожди, в южных, центральных и восточных районах - очень сильные дожди, ночью 10 ноября со снегом. Усиление северо-западного ветра 17-22 м/с, порывы до 27 м/с. Температура воздуха понизится на 10-12 градусов», - рассказали в ведомстве.

В связи с надвигающейся непогодой спасатели предупреждают о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением территорий, авариями на объектах энергетики, ЖКХ.

Также возможны нарушения транспортного сообщения, есть риск возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.

«Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередач», - предупредили в МЧС.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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