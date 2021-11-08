Штормовой ветер и дожди со снегом: на Крым надвигается ураган

фото © Новости Крыма

Холодный фронт с ливнями и сильным ветром принесет в Крым резкое понижение температуры, объявлено штормовое предупреждение.

Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.

«В связи с прохождением холодного арктического фронта 9 и 10 ноября в Крыму ожидается резкое изменение погоды. Пройдут дожди, в южных, центральных и восточных районах - очень сильные дожди, ночью 10 ноября со снегом. Усиление северо-западного ветра 17-22 м/с, порывы до 27 м/с. Температура воздуха понизится на 10-12 градусов», - рассказали в ведомстве.

В связи с надвигающейся непогодой спасатели предупреждают о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением территорий, авариями на объектах энергетики, ЖКХ.

Также возможны нарушения транспортного сообщения, есть риск возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.

«Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередач», - предупредили в МЧС.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Синоптики предупредили о резком похолодании в Крыму на следующей неделе. В Крыму со среды, 10 ноября, ожидается резкое похолодание.

Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 7 ноября. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 7 ноября.

Прогноз погоды в Крыму на субботу 6 ноября. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 6 ноября.

Почти рекордное тепло: прогноз погоды в Крыму на выходные. В выходные в Крыму сохранится комфортная температура, в субботу столбики термометров покажут почти двойное превышение многолетних климатических норм, в ночь на воскресенье ожидаются непродолжительные дожди, днем снова установится сухая и теплая погода.