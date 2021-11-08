Власть
Севастопольским учителям обещают доплатить за ранний подъем
Вставать ни свет ни заря им все равно придется, но, возможно, уже не бесплатно.
Чтобы сопровождать детей в школьных автобусах, некоторым севастопольским учителям приходится вставать значительно раньше, чем их коллегам. На Фиолент, например, автобус отправляется из депо не позднее 7 часов утра. А число школьников, которые ездят оттуда в школы города, постоянно растет.
На состоявшемся 1 ноября совместном заседании комитетов Заксобрания по городскому хозяйству и по образованию, науке, культуре и спорту депутаты решили обратиться к правительству с просьбой рассмотреть вопрос о финансировании, которое позволит хотя бы доплачивать педагогам за их дополнительный труд.
К разговору были приглашены уполномоченный по правам ребенка в Севастополе Марина Песчанская, представители департаментов образования и науки, транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, а также департамента финансов. Создание новых штатных единиц было признано нецелесообразным, но с тем, что решать вопрос надо, никто спорить не стал.
«Учителя имеют необходимую квалификацию, знают психологию ребенка и смогут оказать помощь в экстренных ситуациях. Но эта работа должна быть оплачиваемой», – выразила общее мнение глава комитета по образованию, науке, культуре и спорту Елена Глотова.
Теперь дело за правительством. Департамент образования и науки должен будет подготовить необходимые документы и направить их в департамент финансов. Решить вопрос о перераспределении бюджетных средств депутаты готовы в максимально сжатые сроки.
В тексте использованы материалы: Форпост
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