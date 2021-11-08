Россия намерена провести испытания нового ракетного корабля в Черном море

Новый российский малый ракетный корабль «Циклон» пройдет в середине ноября в Черном море ходовые испытания и подготовку вооружения к испытательным стрельбам, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны России.

«В ходе заводских ходовых испытаний малого ракетного корабля «Циклон», построенного для Черноморского флота, в акватории Черного моря будет проверена работа главных энергетических установок корабля, соответствие технических характеристик систем и механизмов ранее заявленным показателям», – цитирует ведомство агентство.

По данным Минобороны России, ходовые испытания запланированы на 14ноября. В ходе данного мероприятия пройдет подготовка вооружения корабляк испытательным артиллерийским и ракетным стрельбам, отметили в ведомстве.

В сентябре этого года сообщалось, что в Керчи на судостроительном заводе имени Б. Е. Бутомы спустили на воду новый малый ракетный корабль «Аскольд» проекта 22800.

В прошлом году глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что 24 июля на керченском судоремонтном заводе «Залив» спустили на воду малый ракетный корабль проекта 22800 «Циклон», построенный для Черноморского флота России.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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