Происшествия
Пропавшего в Севастополе бизнесмена ищут сразу в трех регионах России
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География поиска расширилась на территорию Ростова-на-Дону и Волгограда.
Больше 20 дней безрезультатно идут поиски пропавшего в Севастополе 36-летнего Алексея Евгеньевича Дремова.
На сайте добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» информируют, что мужчина ушел из дома в Севастополе 19 октября, на связь с родными он до сих пор не вышел.
Предположительно, Алексей Дремов может находится в Севастополе, отметили волонтеры. Однако также не исключается его нахождение в Ростове-на-Дону или в Волгограде, где также идет активный поиск пропавшего человека.
В некоторых источниках Алексея Дремова называют бизнесменом и учредителем компании «Дом Хлеба», которую от открыл в Севастополе в июле 2021 года.
В тексте использованы материалы: Форпост
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