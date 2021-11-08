Прогноз погоды в Крыму на понедельник 8 ноября

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 8 ноября.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В горах Крыма - туман (ночью и утром местами туман при видимости 200-500 метров.), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 10 до 21, ночью от 10 до 12 градусов. Ветер южный 6 км/час, возможны порывы до 14 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 54 до 83 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 13 до 18, ночью от 13 до 15 градусов. Ветер юго-восточный 6 км/час, возможны порывы до 9 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 72 до 91 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 14 до 18, ночью от 14 до 15 градусов. Ветер юго-восточный 17 км/час, возможны порывы до 28 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 82 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 12 до 17, ночью от 12 до 14 градусов. Ветер южный 17 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 77 до 90 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 12 до 16, ночью от 11 до 14 градусов. Ветер южный 18 км/час, возможны порывы до 34 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 81 до 91 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 13 до 17, ночью от 13 до 14 градусов. Ветер юго-западный 18 км/час, возможны порывы до 30 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 78 до 92 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 9 до 19, ночью от 9 до 12 градусов. Ветер южный 9 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 62 до 92 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 12 до 15, ночью от 11 до 12 градусов. Ветер юго-западный 12 км/час, возможны порывы до 28 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 80 до 94 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 9 до 15, ночью от 9 до 11 градусов. Ветер юго-восточный 8 км/час, возможны порывы до 13 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 71 до 91 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 10 до 16, ночью от 10 до 12 градусов. Ветер южный 5 км/час, возможны порывы до 10 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 89 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 12 до 17 градусов тепла. По городам: в Алуште - 16, в Евпатории - 15, на мысе Казантип в Азовском море - 13, в Керчи - 14, в Николаевке - 16, в Севастополе - 17, в Судаке - 17, на Тарханкуте - 15, в Феодосии - 16, в Ялте - 17 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 15, в Египте - 27, на Кипре - 23, в Одессе - 13, в Сочи - 18, в Турции - 22, в Хорватии - 19 градусов выше нуля.

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