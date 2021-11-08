Посланцы империи нарисовали граффити на стене крымского роддома

Родильный дом №1 Симферополя стал первым в России, фасад которого общественная организация «Посольство Российской империи» украсила большим изображением женщины с младенцем. Активистам уже поступили запросы из других регионов.

Как рассказал представитель «Посольства» Андрей Крупин, проект называется «Нарисуй мне жизнь». По задумке организаторов, стрит-арт должен поспособствовать рождаемости в стране.

«Симферополь стал первым городом проекта. К нам уже обратился Ростов, один из местных городских родильных домов также хочет поддержать эту идею», — отметил общественник.

Как рассказал автор граффити, живущий в Ялте московский художник Юрий Майоров, создание этого изображения заняло примерно неделю. Молодой человек рисовал его в одиночку.

«Сложно сказать, сколько ушло краски. Здесь очень большой спектр цветов», — поделился опытом уличный мастер.

Планируется, что в разных городах граффити будут разными, но на объединяющую тему счастливого материнства и детства.

Кроме того, для большего эффекта ребята записали короткие интервью с медперсоналом роддома. Смонтированные видео можно будет посмотреть через специальное мобильное приложение, если навести камеру смартфона на стену с граффити.

Как рассказали собеседники, когда они наносили завершающие мазки, по двору роддома проходила девушка. Как удалось выяснить, она планировала прервать беременность, но увидев граффити, передумала это делать.

По словам Крупина, проект работает на вложения участников «Посольства» и пожертвования друзей, включая директора симферопольского издательства «Родное слово» Владимира Шпатакова.

Всего на создание одного граффити ушло около 150 тысяч рублей.

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