Полиция Крыма за неделю выявила пять фактов нарушения миграционного законодательства

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Сотрудники МВД Симферополя в ходе проверки соблюдения миграционного законодательства за неделю выявили пять фактов фиктивной постановки на миграционный учет иностранных граждан.

Участковые уполномоченные полиции установили, что местные жители незаконно зарегистрировали по месту своего проживания 18 иностранных граждан, заведомо зная, что проживать они не будут. Полицейские по месту регистрации иностранцев провели осмотры, в ходе которых установлено, что они там не проживают и личных вещей в помещениях не имеют. В результате опроса соседи подтвердили факт, что иностранные граждане на самом деле не проживают в помещениях, где зарегистрированы.

От всех задержанных получены признательные показания. С их слов, за каждого иностранца, которого незаконно зарегистрировали по месту своего проживания, они получали денежное вознаграждение в размере 500 рублей.

Отделом дознания МВД возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

Всем фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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