Полицейские установили личность повредившего памятник в Феодосии подростка

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Полицейские установили личность подростка, который повредил в Феодосии памятник генералу Петру Котляревскому.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

«Установлена личность 17-летнего подростка, который повредил памятник Петру Котляревскому. По имеющимся данным, в вечернее время четверо подростков, прогуливаясь по набережной, решили залезть на памятник. Один из подростков, забравшись на монумент, задел металлическую саблю, которая в результате отломалась и упала на землю», – говорится в сообщении.

В МВД отметили, что молодой человек хотел ее прикрепить на место, но не смог. После этого подростки оставили саблю на месте и убежали. Как пояснил молодой человек, умысла повредить памятник у него не было.

По данному факту составлен административный протокол по статье 7.17. КоАП РФ – повреждение чужого имущества, если эти действия не повлекли причинение значительного ущерба. Санкция статьи влечет наложение административного штрафа.

Инцидент произошел в конце октября. Сабля была отломана во второй раз. Ранее она была приварена после первого повреждения вандалами в августе 2021 года.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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