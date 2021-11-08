Почетная крымчанка Ротару ждет возвращения полуострова Украине

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Звезда эстрады, народная артистка СССР София Ротару, которая сейчас живет под Киевом, закрыла свой гостиничный особняк «Villa Sofia» в Ялте и ждет возвращения полуострова в состав Украины.

Об этом рассказала младшая сестра певицы, народная артистка Украины Аурика Ротару.

По ее словам, ни она, ни ее сестра уже давно не были в Крыму.

«Последний раз я была в Крыму в 2012 году, когда проводили Crimea Music Fest (ежегодный песенный конкурс молодых исполнителей, закрыт в 2013 году – ред.). С тех пор я в Крыму не была. И насколько я знаю, Соня тоже лет пять или шесть не была в Крыму. Что с имением? Закрыли все там, вилла стоит. До лучших времен. Ждем возвращения Крыма», – сказала Аурика Ротару в интервью YouTube-каналу Dorotye.

По ее словам, София Ротару сейчас живет в Конча-Заспе – элитном районе на юго-западе Киева.

«У них дом с сыном, невесткой. Внуки уже выросли. Внучка учится в Америке, внук уже отучился. Все они здесь», – сказала сестра певицы.

Отель «Villa Sofia» расположен на набережной Ялты, в здании особняка XIX века, в котором до революции располагались знаменитые купальни Роффе.

Ротару приобрела здание в 1990-х годах, обустроив в нем гостиницу. Отель заработал в 2008 году. В конце 2019 года администрация гостиницы сообщила, что «Villa Sofia» временно закрывается «в связи с предстоящей реновацией».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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