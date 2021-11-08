Памятник погибшим на теплоходе «Армения» установят в Севастополе

Бронзовый монумент планируют разместить на набережной у военного госпиталя в 2022 году.

В 2022 году на территории Севастополя планируют открыть памятник жертвам морской катастрофы 7 ноября 1941 года. В этот день у берегов полуострова немецкие военные самолеты затопили санитарный теплоход «Армения», который перевозил раненых солдат и мирных граждан.

Разработкой проекта скульптуры занимаются художник Алексей Чебаненко, а также архитектор Андрей Белый. Объект хотят установить на набережной у военного госпиталя. Сегодня будет заложен памятный знак, в дальнейшем откроют бронзовый монумент, передает «Октагон.Крым».

На теплоходе «Армения» в момент трагедии находилось огромное количество людей. Точная цифра до сих пор неизвестна – от 4,7 до 10 тысяч человек. Судно нашли под водой лишь в 2020 году.

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