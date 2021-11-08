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Коронавирус в Крыму

Около двух тысяч учеников Севастополя не вышли в школу после каникул

16:45 понедельник, 8 ноября 2021
Севастополь

В Севастополе после затяжных каникул, объявленных губернатором в связи с пандемией коронавируса, в школу из-за болезни не вышли около двух тысяч детей.

Об этом стало известно на аппаратном заседании в правительстве региона. По словам директора городского департамента образования Елены Богомоловой, в первый день после трехнедельных каникул в школах города по причине болезни отсутствовали 1 878 учеников.

«Это 3,7% от общего количества обучающихся. Из них по причине заболевания коронавирусом – 66 человек, по причине заболевания ОРВИ – 1475 человек, по причине других заболеваний – 337 человек», – уточнила Богомолова.

В пресс-службе депздрава уточнили РИА Новости Крым, что всего в городе 456 детей с диагнозом COVID-19, восемнадцать из них проходят лечение в больницах.

Ранее вице-губернатор города Александр Кулагин заявлял о том, что по состоянию на восьмое ноября в севастопольских стационарах лечатся двадцать шесть детей с ковидом и ОРВИ.

Губернатор Михаил Развожаев напомнил, что решение о продолжительных каникулах для школьников города было принято из-за непростой обстановки в связи с распространением коронавирусной инфекцией в регионе, и призвал усилить контроль в образовательных учреждениях, чтобы не допустить вспышек заболеваний в связи с началом учебы в очном формате.

«Ни в коем случае нельзя, чтобы школы начали закрываться из-за того, что там вспышки ОРВИ или, не дай бог, ковида. Самое главное сейчас – соблюдение санитарных правил, предписанных для учебного процесса. Ни в коем случае нельзя расслабляться», – сказал губернатор.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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