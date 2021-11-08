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Происшествия

Один человек погиб и двое пострадали в ДТП в Крыму

13:57 понедельник, 8 ноября 2021

ВАЗ 2110 и Mercedes-Benz Vito столкнулись лоб в лоб на трассе в районе села Генеральское.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Республики Крым.

К месту происшествия прибыли сотрудники «Крым-Спас», скорая и ГИБДД.

«Сотрудники МЧС Крыма при помощи специализированного оборудования провели деблокацию пострадавшего водителя и пассажира из автомобиля «ВАЗ». Также спасатели предприняли все необходимые противопожарные меры для предотвращения загорания в зоне ДТП, оказали содействие сотрудникам скорой медицинской помощи и работникам ГИБДД», — сообщили в МЧС.

Трое пострадавших доставлены в Симферопольскую и Алуштинскую больницы, к сожалению, один человек погиб.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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