Происшествия
Один человек погиб и двое пострадали в ДТП в Крыму
ВАЗ 2110 и Mercedes-Benz Vito столкнулись лоб в лоб на трассе в районе села Генеральское.
Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Республики Крым.
К месту происшествия прибыли сотрудники «Крым-Спас», скорая и ГИБДД.
«Сотрудники МЧС Крыма при помощи специализированного оборудования провели деблокацию пострадавшего водителя и пассажира из автомобиля «ВАЗ». Также спасатели предприняли все необходимые противопожарные меры для предотвращения загорания в зоне ДТП, оказали содействие сотрудникам скорой медицинской помощи и работникам ГИБДД», — сообщили в МЧС.
Трое пострадавших доставлены в Симферопольскую и Алуштинскую больницы, к сожалению, один человек погиб.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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