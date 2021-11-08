Любой мэр в Крыму сегодня рискует оказаться в тюрьме

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Крымский бизнесмен, владелец расположенного в Белогорске парка львов «Тайган» Олег Зубков считает, что в современном Крыму любой глава города или района рискует оказаться в заключении.

Так, он прокомментировал задержание главы администрации Белогорска Игоря Ипатко по подозрению в крупной взятке.

«Сегодня мэр либо глава администрации – это «расстрельные» в Крыму должности. Даже если ты все будешь делать правильно – все равно найдется, за что тебя привлечь к ответственности в Российской Федерации. Пример тому Андрей Филонов (осужденный за превышение должностных полномочий экс-мэр Евпатории)», – отметил Зубков.

Он сказал, что лично не общался с Ипатко. Зубков высказал предположение, что у силовиков в Крыму «есть план по задержаниям».

«У всех фээсбэшников и у всех фискальных структур в России есть план. Есть план по штрафам: чем больше оштрафуют предпринимателей, тем лучше оправдают свое предназначение. Если ФСБ не будет ловить взяточников, преступников, то зачем нужна эта служба?! Поэтому им нужны показатели. Насколько эти взятки реальны? Наверное, реальны. Верю, хотя не исключаю, что эти вещи могут инсценировать. Мы живем в полицейском государстве: нужно, чтобы все время были посадки, задержанные, арестованные, чтобы тюрьмы пополнялись», – считает Зубков.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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