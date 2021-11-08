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Происшествия

Крымский пенсионер с ножом напал на бывшую сожительницу

18:01 понедельник, 8 ноября 2021
Джанкой

В полицию Джанкоя обратилась женщина, которая рассказала, как получила порезы от бывшего сожителя ее дочери.

По горячим следам правоохранители задержали 68-летнего местного жителя, который сознался в нападении, рассказали в пресс-службе МВД по РК.

При задержании у мужчины нашли нож и ружье 16 калибра марки «ИжК», которое, по словам задержанного, осталось ему после смерти отца, которое в последствии он сам переделал в «обрез».

«Мужчина пояснил, что на фоне ревности пришел к бывшей сожительнице с целью расправы. Однако в защиту вступилась ее мать, которую мужчина во время ссоры ударил ружьем по голове, а также нанес не менее двух ударов ножом по руке», — уточнили в пресс-службе.

Теперь в отношении задержанного возбуждено уголовное дело, санкции по которому могут составить до 3 лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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