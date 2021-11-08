Крымский пенсионер с ножом напал на бывшую сожительницу

В полицию Джанкоя обратилась женщина, которая рассказала, как получила порезы от бывшего сожителя ее дочери.

По горячим следам правоохранители задержали 68-летнего местного жителя, который сознался в нападении, рассказали в пресс-службе МВД по РК.

При задержании у мужчины нашли нож и ружье 16 калибра марки «ИжК», которое, по словам задержанного, осталось ему после смерти отца, которое в последствии он сам переделал в «обрез».

«Мужчина пояснил, что на фоне ревности пришел к бывшей сожительнице с целью расправы. Однако в защиту вступилась ее мать, которую мужчина во время ссоры ударил ружьем по голове, а также нанес не менее двух ударов ножом по руке», — уточнили в пресс-службе.

Теперь в отношении задержанного возбуждено уголовное дело, санкции по которому могут составить до 3 лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Жительница Севастополя нашла свой украденный телефон в ломбарде. Полицейские установили и задержали подозреваемого в преступлении.

С пяти улиц Симферополя украли телефонный кабель. В Симферополе задержан подозреваемый в краже телефонного кабеля на сумму более чем 500 тысяч рублей.

Севастополец украл у подростка телефон и попытался сбыть его родителям. В Севастополе задержан местный житель, похитивший смартфон и деньги у подростка.

В Севастополе на «горячем» попалась любительница сладкого. Севастопольские росгвардейцы в одном из супермаркетов города задержали женщину, которая пыталась похитить несколько плиток шоколада.