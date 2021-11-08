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Общество

Крымские производители предлагают выдержанный в сене с вершины Ай-Петри авторский сыр

14:20 понедельник, 8 ноября 2021

Пармезан, качотта, гауда, рикотта и фирменный – «Золото Крыма». Итальянские традиции и дух Прованса соединилась в крафтовой сыроварне «С миром за сыром» в селе Плотинное, расположенном в Бахчисарайском районе. Авторские технологии, применение ручного труда и вдохновение крымской природой помогают создавать неповторимый продукт.

Чистый предгорный воздух Бельбекской долины, тишина и редкое мычание коров – идеальные условия для создания авторских, самобытных сыров. Владельцы хозяйства в селе Плотинное променяли хаос и суету больших городов на развитие собственного дела в красочном Крыму. Алексей Альперн переехал на полуостров из Москвы пять лет назад – захотелось жить в окружении природы и заниматься ремеслом для души. Теперь в подвале хранятся десятки головок натурального сыра, приготовленного как по традиционным, так и по авторским рецептам.

Алексей Альперн, совладелец сыроварни «С миром за сыром»: «Во Франции аффинаж – это уже как отдельное искусство. Там специально из лучших сырных подвалов сначала культивируют штаммы, потом их в лаборатории размножают. И их можно уже подселять сюда. За счет этого экономятся десятки, а может, даже сотни лет. Мы с самого начала стартуем с высшей точки».

Аффинаж – процесс выдержки сыра. Для его созревания важно создать специальную микрофлору в климатической камере. Оптимальная температура – 10-12 градусов, влажность – 85%. Так на головках сыра сформируется равномерная корка, и на ней не будет трещин и разломов. Чем дольше продукт выдерживается в таких условиях, тем богаче и ярче его вкус.

Алексей Альперн: «Это оптимально подобранные бактерии для вызревания сыра, которые сначала образуют корку и участвуют в процессе вызревания. Поэтому, когда люди говорят, что это плесень, это не плесень. Это специальная культура, которая и создает вкус выдержанного сыра».

Партнеры – постоянно в поисках совершенного вкуса сыра. Поэтому экспериментируют: выдерживают продукт в сене, виноградном жмыхе, глине. Но гордость сыроваров – авторский – «Золото Крыма» с пряным вкусом и пикантным запахом. Для его приготовления первые два месяца головки натирают специальной настойкой из 30 крымских трав и кореньев, а затем еще полгода они дозревают в хранилище на подушке из сена.

Алексей Альперн: «Здесь можно увидеть разницу: в первый месяц просто формируется корочка, это уже началось натирание настойкой, через неделю-две настойка дает уже такой желтый цвет. И вот у нас 13.08 – это уже головка, которая скоро отправится на вызревание и только через полгода попадет на стол».

Производители бережно относятся к условиям хранения своих продуктов, чтобы добиваться идеального вкуса. Сыр созревает на брашированных еловых досках. В них есть специальные каналы, через которые головки дышат. На сыроварне готовят как выдержанные сорта – «Золото Крыма», козий и коровий пармезан, гауда, так и свежие, полуторамесячные – качотту с добавлением пажитника или сбора трав, а также нежную рикотту. Для этого всего три человека обрабатывают до одной тонны молока в день. Которое, кстати, добывают на ферме рядом с сыроварней. Ее владелец Михаил Батунин три года назад также переехал на полуостров из крупного города – Санкт-Петербурга – по зову души. Здесь около 50 коров самой популярной в Крыму породы – красной степной. Каждая из них дает до 30 литров молока в день.

Михаил Батунин, совладелец сыроварни «С миром за сыром»: «Молоко они дают просто прекрасное. Оно прекрасно подходит для сыра – и по жиру хорошее, и по белку. И самое главное – благодаря крымской природе в этом молоке есть яркий сливочный аромат, оно сладкое. Пьешь молоко и сахар не надо. У нас коровы все пасутся. Пасутся в предгорье Крыма, на холмах. Они, мне кажется, ничем не хуже альпийских лугов и по виду, и по своим свойствам. Молоко изумительное как раз благодаря тому, что они ходят и кушают эту вкусную травку, полезную».

Продукты местного производства точно оценят настоящие гурманы. Попробовать товары «С миром за сыром» можно в селе Плотинное – в магазине при сыроварне или заказать в Севастополь при помощи доставки ремесленных продуктов «Фермер Крым».

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