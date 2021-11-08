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Происшествия

Крымчанин обнаружил коноплю на своем участке и решил ее употребить

07:43 понедельник, 8 ноября 2021

Сотрудники правоохранительных органов выявили наркотическое растение на придомовой территории жителя Крыма.

В ходе осмотра территории в поселке городского типа Гвардейское у 26-летнего местного жителя найдены части конопли. Мужчина рассказал, что растение выросло без его участия, но когда он обнаружил коноплю в своем саду, то принял решение не упускать возможность. Гражданин сорвал наркотическое растение и оставил сушиться, чтобы употребить позже. Экспертиза подтвердила, что 23 грамма изъятого вещества являются коноплей.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело. Молодому человеку грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет, сообщает пресс-служба МВД Крыма.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Домохозяйка из Джанкоя рассказала полиции, как собиралась скурить полкило марихуаны. При обыске в частном доме у одной из местных жительниц правоохранители обнаружили части высушенных кустов конопли.

В Крыму осудили военнослужащего за выращивание и сбыт наркосодержащих растений. Крымский военный гарнизонный суд приговорил к 8 годам лишения свободы бывшего военнослужащего Бориса Самсона за выращивание и сбыт растений, содержащие наркотические вещества.

Пойманному в Симферополе закладчику грозит 20 лет тюрьмы. Ночью 26-летнего жителя одного из сел Красногвардейского района отряд полиции задержал в Симферополе в районе улицы Воровского.

В Симферополе с начала года возбудили около 400 дел по наркоторговле. За девять месяцев текущего года правоохранительные органы возбудили 366 уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотических средств в Симферополе.

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