Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 71.9
воздух +22
море +16

Общество

Космонавт из Крыма стал новым командиром МКС

12:33 понедельник, 8 ноября 2021
Космонавт из Крыма стал новым командиром МКС

фото © www.aex.ru

Российский космонавт, уроженец Севастополя Антон Шкаплеров принял командование Международной космической станцией, сообщается на сайте Роскосмоса.

«Пересменка» экипажей на станции состоялась в субботу.

Астронавт Европейского космического агентства Тома Песке, возглавлявший МКС с 4 октября, и Антон Шкаплеров подписали соответствующий акт передачи полномочий.

«Герой России, космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров будет руководить международным экипажем 66-й долговременной экспедиции до своего возвращения на Землю, которое запланировано весной 2022 года», – говорится в сообщении.

В свою нынешнюю миссию Шкаплеров отправился 5 октября этого года на транспортном пилотируемом корабле «Союз МС-19». Нынешний полет – четвертый в его космической карьере.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти России срочно требуют отчитаться о запасах воды под Азовским морем. Акционерное общество «Росгеология» должно будет предоставить результаты геолого-разведочных работ в Азовском море до 27 декабря 2021 года.

Крымская студентка создала прибор, избавляющий от головных болей. Студентка Крымского федерального университета Николь Хаит разрабатывает мобильный программно-аппаратный комплекс транскраниальной электростимуляции с биологической обратной связью для коррекции психоневрологических нарушений.

В Крыму могут появиться новые национальности. В Крыму в результате «Всероссийской переписи населения» могут появиться новые национальности.

Из Крыма опять обещают сделать горнолыжный курорт. Но снова просят подождать. Возможно, два-три года.

Общество
Штормовой ветер и дожди со снегом: на Крым надвигается ураган

Штормовой ветер и дожди со снегом: на Крым надвигается ураган

Холодный фронт с ливнями и сильным ветром принесет в Крым резкое понижение температуры, объявлено штормовое предупреждение.

Коронавирус в Крыму
В Крыму почти 800 новых заражений

В Крыму почти 800 новых заражений

За прошедшие сутки в Крыму зарегистрировали 791 случаев коронавирусной инфекцией.

Коронавирус в Крыму
В России вводят новые сертификаты о вакцинации

В России вводят новые сертификаты о вакцинации

В России с 8 ноября вводится сертификат нового образца о вакцинации против коронавирусной инфекции.

Общество
В Крыму поспели «яркие шары»

В Крыму поспели «яркие шары»

Мясистую, сладкую и очень полезную хурму в Крым завезли еще в XIX веке. Прижилось экзотическое дерево далеко не сразу. Зато сегодня наслаждаться хурмой и выращивать ее на своем приусадебном участке могут жители практически всего полуострова.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации