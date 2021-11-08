Космонавт из Крыма стал новым командиром МКС

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Российский космонавт, уроженец Севастополя Антон Шкаплеров принял командование Международной космической станцией, сообщается на сайте Роскосмоса.

«Пересменка» экипажей на станции состоялась в субботу.

Астронавт Европейского космического агентства Тома Песке, возглавлявший МКС с 4 октября, и Антон Шкаплеров подписали соответствующий акт передачи полномочий.

«Герой России, космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров будет руководить международным экипажем 66-й долговременной экспедиции до своего возвращения на Землю, которое запланировано весной 2022 года», – говорится в сообщении.

В свою нынешнюю миссию Шкаплеров отправился 5 октября этого года на транспортном пилотируемом корабле «Союз МС-19». Нынешний полет – четвертый в его космической карьере.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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