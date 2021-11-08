Катастрофа приближается: Феодосия может остаться без воды

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В последнее время Крым опять страдает от острой нехватки воды. Дефицит воды проявился в 2019 году. В 2020-м ситуация резко ухудшилась: в июне уровень воды в водохранилищах упал почти в 2,5 раза; особенно остро вододефицит ощущался в Симферополе, Феодосии, Керчи и Судаке.

По состоянию на середину сентября 2021 года наполняемость водохранилищ естественного стока и наливных водохранилищ составила, по совам главы Крыма Сергея Аксенова, почти 152 млн. кубометров (включая «мертвый» объем водохранилищ). Однако, климатологи и ученые предупреждают о том, что Крыму не следует надеяться на природу – в ближайшее время на полуострове многоводные годы будут чередоваться с весьма засушливыми.

Решению проблемы стабильного водоснабжения Крыма была посвящена состоявшаяся 21-22 октября этого года в Симферополе конференция «Актуальные вопросы обеспечения водной и водно-экологической безопасности Крыма», организованная Институтом водных проблем (ИВП) Российской академии наук (РАН).

По инициативе администрации Феодосии 2 ноября состоялось расширенное совещание по проблемным вопросам водоснабжения Феодосийского региона. Сейчас Феодосийское водохранилище (резервное для водоснабжения Феодосии) полностью «пустое», водоснабжение Феодосийского и Судакского округов осуществляется из Фронтового водохранилища. Оба вышеуказанных водохранилища – наливные. В минувшие годы вода в них поступала из Тайганского и Белогорского водохранилищ (оба – естественного наполнения), а также из Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского подземных водозаборов. В этом году – только из водозаборов, так как водохранилища в Белогорском районе, несмотря дождливую весну и июньские ливни, не нарастили объемы запасов воды.

Напомним, что строительство Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского подземных водозаборов (с общей максимальной проектной мощностью 150 тыс. кубометров в сутки) было завершено в конце 2015 года. С 2016-го вода из 36 скважин водозаборов по трубам доставлялась к Северо-Крымскому каналу и сбрасывалась в него в точке недалеко от Джанкоя. Далее по каналу вода шла до наливных водохранилищ восточной части Крыма – второго по величине из наливных водохранилищ Крыма Фронтового (объем 35 млн. кубометров, из них 6 млн. кубометров – «мертвый»), питающих Керчь Станционного (объем 24 млн. кубометров) и Зеленоярского (объем 3 млн. куб.м), а также Феодосийского водохранилища (объем 15 млн. кубометров, из которых 4 млн. – «мертвый»). С 2016-го года по настоящее время ведутся работы второго этапа – строительство тракта водоподачи вдоль Северо-Крымского канала до Феодосии и Керчи общей протяженностью 318 км (для уменьшения потерь воды при переброски каналом, которые составляют, по оценкам экспертов, до 40-50% перебрасываемого объема), который включает в себя прокладку двух «ниток» водовода крупного диаметра и строительство нескольких насосных станций. Водовод почти проложен, однако насосные станции не оборудованы и не введены в эксплуатацию – из-за существенного повышения стоимости необходимого для закупки и установки оборудования нужен пересмотр проектно-сметной документации.

В совещании, прошедшем под председательством исполняющей обязанности Главы администрации Феодосии Светланы Дорош, приняли участие генеральный директор «Воды Крыма» Максим Новик, директор республиканского «Крыммелиоводхоза» Владислав Масляник, глава городского округа Феодосия – председатель горсовета Анжела Сердюкова, директор Феодосийского филиала предприятия «Вода Крыма» Андрей Чимпоеш, директор Кировского филиала госучреждения «Крымское управление водного хозяйства и мелиорации» Борис Бадовский, заместитель главы администрации Феодосии Андрей Новокрещенов, начальник управления городского хозяйства и природопользования Вадим Ходов и советник главы администрации Игорь Носков.

«С осени этого года перестала поступать вода в Феодосийское водохранилище, в связи с чем без водоснабжения остался массив садовых товариществ «Степной». Сегодня вопрос возможности наполнения Феодосийского водохранилища обсудили на совещании. <…> Такая ситуация сложилась в связи с отсутствием продуктивных запасов воды в Белогорском и Тайганском водохранилищах. На сегодняшний день подача воды для заполнения водохранилищ Восточной части Крыма, в том числе Феодосийского округа осуществляется только из Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского подземных водозаборов. Вода для водоснабжения населения Феодосии в настоящее время подается из Фронтового водохранилища. По информации руководителя феодосийского водоканала, отсутствие воды в Феодосийском водохранилище, помимо проблем, связанных с обеспечением водоснабжения массива «Степной», несет определенные риски и для жителей других населенных пунктов округа – учитывая, что данное водохранилище является резервным для города. В целях предупреждения ситуации, сложившейся в сентябре текущего года, когда в результате аварии на Фронтовом водоводе на несколько суток без воды остался ряд населенных пунктов большой Феодосии и город Судак, необходимо принять меры для наполнения Феодосийского водохранилища», – сообщили в пресс-службе администрации Феодосии по итогам совещания.

По итогам совещания был принят ряд решений: «Воде Крыма» предпринять исчерпывающие меры к уменьшению забора воды с поверхностных источников водоснабжения (нормальными словами – максимально уменьшить забор воды из водохранилищ, – прим. ред.); «Крыммелиоводхозу» и феодосийскому филиалу «Воды Крыма» мониторить уровень наполнения воды в Феодосийском водохранилище и уровень Северо-Крымского канала в районе дюкера; «Крыммелиоводхозу» рассмотреть возможность приведения в соответствие с проектом построенный водовод в рамках ФЦП «Реконструкция гидротехнического сооружения Феодосийского водохранилища», обеспечить максимальный уровень наполнения Феодосийского водохранилища, совместно отработать режимы работы насосных агрегатов с. Фронтовое.

«Администрация Феодосии обращается к жителям и гостям города с просьбой экономно расходовать воду. Дальнейшее обеспечение региона водой зависит, в том числе, и от ответственности каждого жителя», – заключили в пресс-службе администрации города по итогам совещания.

В тексте использованы материалы: Кафа

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