Какой сегодня праздник 8 ноября

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Сегодня, 8 ноября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Международный день КВН

В 2001 году 8 ноября некоторые страны СНГ впервые в истории отметили Международный день КВН — неофициальный праздник всех, кто каким-либо образом причастен к Клубу Веселых и Находчивых (КВН). И с тех пор отмечают его ежегодно.

Идея праздника была предложена президентом международного клуба КВН Александром Масляковым. Дата празднования была выбрана в честь годовщины первой игры Клуба веселых и находчивых, вышедшей в эфир 8 ноября 1961 года.

Правила игры в КВН знакомы многим зрителям и болельщикам — приветствие, разминка, СТЭМ, БРИЗ, музыкальный конкурс, домашнее задание — вот только некоторые составляющие этой искрометной и активной игры.

День Сибири

Фото Foko-planet.su

Был такой праздник – День Сибири. Учрежден он в 1881 году по инициативе императора Александра III в честь 300-летия вхождения Сибири в состав российского государства. День, когда казаки дружины Ермака вступили в столицу Сибирского ханства, стал официальной датой праздника (8 ноября по новому стилю).

Удивительным образом День Сибири следовал за окончанием последних работ по уборке урожая и оттого отмечался он невероятно широко, хлебосольно, празднично. Сибиряки гордились им, зная, что в европейской части России такого праздника нет. Они устраивали собрания, балы, крестные ходы, спектакли, концерты; купцы делали широкие благотворительные жесты.

Сразу после революции праздник был надолго забыт, и попытки возрождения начались лишь в конце ХХ века.

Дмитриев день

Народный праздник «Дмитриев день» отмечается 8 ноября (по старому стилю - 26 октября). В этот день верующие православной церкви чтут память великомученика Димитрия Солунского. В простонародье святой получил прозвище Мироточец, по причине выделения из его мощей целебного благовонного масла. Другие названия праздника: «Дмитров день», «Большие Осенины».

Также сегодня, 8 ноября, отмечают такие праздники:

- Всемирный день без Wi-Fi (World Day Without Wi-Fi)

- День памяти великомученика Димитрия Солунского

- День памяти погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих ВВ МВД РФ

- Всемирный день сирот (World Orphans Day)

- День первых признаков зимы

- День исполнения желаний

- Всемирный день рентгенографии (World Radiography Day)

- Международный день радиологии (International Day of Radiology)

- Всемирный день градостроительства (World Urbanism Day)

- День капучино (National Cappuccino Day) в США

- День болвана (National Dunce Day) в США

- День «Приготовьте что-нибудь необычное и пикантное» (Cook Something Bold and Pungent Day) в США

- День журналиста в Китае

- День памяти жертв политических репрессий в Кыргызстане

- День коктейля «Харви Волбенгер» (National Harvey Wallbanger Day) в США

Сегодня именины празднуют: Феофил, Антон, Василий, Афанасий, Дмитрий, Иосаф, Митродор, Лупп (Луп), Артемидор, Гликон, Лептина.

Что происходило 8 ноября в прошлые годы

1519 - испанский конкистадор Эрнан Кортес прибыл в Теночтитлан (Мехико)столица современной Мексики.

1602 - Оксфордский университет пополнился Бодлианской библиотекой ( оспаривает у Ватиканской библиотеки право называться старейшей в Европе, а у Британской — титул самого крупного книжного собрания Великобритании).

1699 - в этот день началось создание регулярной русской армии, Петр I издает первый указ о наборе рекрутов.

1793 - во французском Лувре открылся музей.

1903 - изобретен электрокардиограф в Нидерландах.

1917 - победа большевистской революции в России, большевики захватили Зимний дворец в Петрограде.

1923 - нацисты из НСДАП предприняли попытку захватить государственную власть в Германии, данное событие вошло в историю как «Пивной путч».

1961 - в СССР на экраны вышла программа КВН («Клуб Веселых и Находчивых»).

1994 - губернатором штата Техас (США) был избран Джордж Буш.

1999 - Грузия впервые удостоилась визита Папы Римского, им был Иоанн Павел II.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 8 ноября. Какие праздники будут завтра?

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