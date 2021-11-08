Общество
Какой сегодня праздник 8 ноября
фото © pixabay.com
Сегодня, 8 ноября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
Международный день КВН
В 2001 году 8 ноября некоторые страны СНГ впервые в истории отметили Международный день КВН — неофициальный праздник всех, кто каким-либо образом причастен к Клубу Веселых и Находчивых (КВН). И с тех пор отмечают его ежегодно.
Идея праздника была предложена президентом международного клуба КВН Александром Масляковым. Дата празднования была выбрана в честь годовщины первой игры Клуба веселых и находчивых, вышедшей в эфир 8 ноября 1961 года.
Правила игры в КВН знакомы многим зрителям и болельщикам — приветствие, разминка, СТЭМ, БРИЗ, музыкальный конкурс, домашнее задание — вот только некоторые составляющие этой искрометной и активной игры.
День Сибири
Фото Foko-planet.su
Был такой праздник – День Сибири. Учрежден он в 1881 году по инициативе императора Александра III в честь 300-летия вхождения Сибири в состав российского государства. День, когда казаки дружины Ермака вступили в столицу Сибирского ханства, стал официальной датой праздника (8 ноября по новому стилю).
Удивительным образом День Сибири следовал за окончанием последних работ по уборке урожая и оттого отмечался он невероятно широко, хлебосольно, празднично. Сибиряки гордились им, зная, что в европейской части России такого праздника нет. Они устраивали собрания, балы, крестные ходы, спектакли, концерты; купцы делали широкие благотворительные жесты.
Сразу после революции праздник был надолго забыт, и попытки возрождения начались лишь в конце ХХ века.
Дмитриев день
Народный праздник «Дмитриев день» отмечается 8 ноября (по старому стилю - 26 октября). В этот день верующие православной церкви чтут память великомученика Димитрия Солунского. В простонародье святой получил прозвище Мироточец, по причине выделения из его мощей целебного благовонного масла. Другие названия праздника: «Дмитров день», «Большие Осенины».
Также сегодня, 8 ноября, отмечают такие праздники:
- Всемирный день без Wi-Fi (World Day Without Wi-Fi)
- День памяти великомученика Димитрия Солунского
- День памяти погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих ВВ МВД РФ
- Всемирный день сирот (World Orphans Day)
- День первых признаков зимы
- День исполнения желаний
- Всемирный день рентгенографии (World Radiography Day)
- Международный день радиологии (International Day of Radiology)
- Всемирный день градостроительства (World Urbanism Day)
- День капучино (National Cappuccino Day) в США
- День болвана (National Dunce Day) в США
- День «Приготовьте что-нибудь необычное и пикантное» (Cook Something Bold and Pungent Day) в США
- День журналиста в Китае
- День памяти жертв политических репрессий в Кыргызстане
- День коктейля «Харви Волбенгер» (National Harvey Wallbanger Day) в США
Сегодня именины празднуют: Феофил, Антон, Василий, Афанасий, Дмитрий, Иосаф, Митродор, Лупп (Луп), Артемидор, Гликон, Лептина.
Что происходило 8 ноября в прошлые годы
1519 - испанский конкистадор Эрнан Кортес прибыл в Теночтитлан (Мехико)столица современной Мексики.
1602 - Оксфордский университет пополнился Бодлианской библиотекой ( оспаривает у Ватиканской библиотеки право называться старейшей в Европе, а у Британской — титул самого крупного книжного собрания Великобритании).
1699 - в этот день началось создание регулярной русской армии, Петр I издает первый указ о наборе рекрутов.
1793 - во французском Лувре открылся музей.
1903 - изобретен электрокардиограф в Нидерландах.
1917 - победа большевистской революции в России, большевики захватили Зимний дворец в Петрограде.
1923 - нацисты из НСДАП предприняли попытку захватить государственную власть в Германии, данное событие вошло в историю как «Пивной путч».
1961 - в СССР на экраны вышла программа КВН («Клуб Веселых и Находчивых»).
1994 - губернатором штата Техас (США) был избран Джордж Буш.
1999 - Грузия впервые удостоилась визита Папы Римского, им был Иоанн Павел II.
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 8 ноября. Какие праздники будут завтра?
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