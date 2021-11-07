Жительница Севастополя нашла свой украденный телефон в ломбарде

Полицейские установили и задержали подозреваемого в преступлении.

44-летняя женщина, проживающая в Севастополе, не могла вспомнить, где и когда лишилась своего смартфона, но через несколько дней увидела его на витрине одного из ломбардов и обратилась к полицейским.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю, был задержан подозреваемый в краже смартфона - 37-летний местный житель. Оказалось, что мужчина при случайном знакомстве тайно украл телефон у женщины, при помощи знакомого сдал его в ломбард, а полученные деньги потратил.

По факту кражи возбудили уголовное дело. Севастопольцу грозит до пяти лет тюрьмы.

В тексте использованы материалы: Примечания

Ранее Новости Крыма сообщали:

Севастополец украл у подростка телефон и попытался сбыть его родителям. В Севастополе задержан местный житель, похитивший смартфон и деньги у подростка.

В Севастополе на «горячем» попалась любительница сладкого. Севастопольские росгвардейцы в одном из супермаркетов города задержали женщину, которая пыталась похитить несколько плиток шоколада.

Кража автономеров с вымогательством денег докатилась до Крыма. Новый вид мошенничества, по словам местных жителей, «пришел» из России.

Задушил, обокрал и расчленил: крымчанина судят за убийство знакомого. 30-летний житель Симферополя предстал перед судом по обвинению в убийстве знакомого, краже и угоне автомобиля.