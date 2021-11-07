Происшествия
Жительница Севастополя нашла свой украденный телефон в ломбарде
Полицейские установили и задержали подозреваемого в преступлении.
44-летняя женщина, проживающая в Севастополе, не могла вспомнить, где и когда лишилась своего смартфона, но через несколько дней увидела его на витрине одного из ломбардов и обратилась к полицейским.
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю, был задержан подозреваемый в краже смартфона - 37-летний местный житель. Оказалось, что мужчина при случайном знакомстве тайно украл телефон у женщины, при помощи знакомого сдал его в ломбард, а полученные деньги потратил.
По факту кражи возбудили уголовное дело. Севастопольцу грозит до пяти лет тюрьмы.
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