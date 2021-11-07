Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 71.9
воздух +16
море +17

Происшествия

Жительница Севастополя нашла свой украденный телефон в ломбарде

08:01 воскресенье, 7 ноября 2021
Севастополь

Полицейские установили и задержали подозреваемого в преступлении.

44-летняя женщина, проживающая в Севастополе, не могла вспомнить, где и когда лишилась своего смартфона, но через несколько дней увидела его на витрине одного из ломбардов и обратилась к полицейским.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю, был задержан подозреваемый в краже смартфона - 37-летний местный житель. Оказалось, что мужчина при случайном знакомстве тайно украл телефон у женщины, при помощи знакомого сдал его в ломбард, а полученные деньги потратил.

По факту кражи возбудили уголовное дело. Севастопольцу грозит до пяти лет тюрьмы.

В тексте использованы материалы: Примечания

Ранее Новости Крыма сообщали:

Севастополец украл у подростка телефон и попытался сбыть его родителям. В Севастополе задержан местный житель, похитивший смартфон и деньги у подростка.

В Севастополе на «горячем» попалась любительница сладкого. Севастопольские росгвардейцы в одном из супермаркетов города задержали женщину, которая пыталась похитить несколько плиток шоколада.

Кража автономеров с вымогательством денег докатилась до Крыма. Новый вид мошенничества, по словам местных жителей, «пришел» из России.

Задушил, обокрал и расчленил: крымчанина судят за убийство знакомого. 30-летний житель Симферополя предстал перед судом по обвинению в убийстве знакомого, краже и угоне автомобиля.

Коронавирус в Крыму
Сводка о новых заражениях в Крыму

Сводка о новых заражениях в Крыму

По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 6 ноября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 783 случая новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 102 044 положительных на Covid-19.

Коронавирус в Крыму
В Крыму составляют списки врачей-антипрививочников

В Крыму составляют списки врачей-антипрививочников

Из Москвы поступила команда привлекать их к уголовной ответственности за распространение под видом достоверных ложных сведений.

Происшествия
В Крыму бесследно исчезли три человека, еще трое найдены мертвыми

В Крыму бесследно исчезли три человека, еще трое найдены мертвыми

В поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» в Крыму и Севастополе только за октябрь поступило почти шесть десятков заявок о пропаже людей.

Власть
В Крыму придумали «новый способ» вернуть скифское золото

В Крыму придумали «новый способ» вернуть скифское золото

Вопрос возврата скифского золота «является межгосударственным спором» и вернуть коллекцию можно, если «учитывать это обстоятельство при выборе тактики в судебном процессе».

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации