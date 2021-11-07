Власть
В Севастополе просят продлить до исторического парка автобусный маршрут
Просьба продлить маршруты №№ 8 и 18 до входа в парк живой истории «Федюхины высоты» содержится в письме, поступившем в Заксобрание Севастополя.
Члены двух комитетов – по городскому хозяйству и по образованию, науке, культуре и спорту – ее уже поддержали.
Осенью прошлого года парк живой истории «Федюхины высоты» начал работать ежедневно с 10 утра до 6 вечера. Его посетителям предлагается обширный перечень мероприятий, от экскурсий до почти настоящих гладиаторских боев. Прошедшие с открытия месяцы показали, что интерес к парку велик, только вот добраться до него легко не всем. Несомненное преимущество получают владельцы личного транспорта. Остальным от ближайшей остановки приходится преодолевать путь длиной около километра.
На совместном заседании двух комитетов парламентарии согласились с тем, что продление маршрутов №№ 8 и 18 сделает парк «Федюхины высоты» более удобным для посещения и позволит большему количеству детей и взрослых погрузиться в ожившую историю Севастополя и не только. С просьбой принять нужное решение депутаты обратятся в департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
В тексте использованы материалы: Форпост
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