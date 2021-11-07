В Севастополе отменили нерабочий режим и открыли рестораны

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В Севастополе за сутки зарегистрировано 354 новых случая заболевания COVID-19. Умерли 14 человек в возрасте от 52 до 83 лет.

Несмотря на то, что ситуацию с ковидом стабилизировать пока не удалось, местные власти приняли решение не продлевать период нерабочих дней.

Согласно информации городского правительства, с 8 ноября деятельность в штатном режиме возобновляют:

– медицинские организации;

– образовательные организации, за исключением учреждений дополнительного образования, кружков, секций, работа которых запрещена до 1 декабря, также запрещено проведение утренников в детских садах с участием родителей;

– возобновляется предоставление государственных услуг.

Кроме того, возобновляется работа:

– ресторанов, кафе, баров и иных предприятий общественного питания, за исключением работы в период с 23:00 до 06:00. В это время разрешается только обслуживание навынос, доставка заказов, а также работа предприятий питания транспортной инфраструктуры;

– салонов красоты, косметических салонов, СПА-салонов, массажных салонов, бассейнов, саун, фитнес-клубов и других подобных организаций;

– разрешается проведение спортивных, культурных мероприятий, работа кинотеатров, театров, музеев, цирков, с заполняемостью зала не более 50%;

– разрешено также проводить экскурсии с присутствием посетителей в количестве не более 30%.

Совершеннолетние граждане смогут посещать вышеуказанные организации и мероприятия только при наличии документа, удостоверяющего личность, а также QR-кода или сертификата о прохождении вакцинации, или QR-кода или сертификата о перенесенном в течение последних шести месяцев заболевании, или медицинской справки о противопоказаниях к вакцинации и отрицательного результата ПЦР-теста, который получен не позднее 72 часов до предъявления.

Работа объектов торговли, общественного питания, предприятий, оказывающих бытовые услуги, учреждений и организаций должна осуществляться при условии соблюдения масочного режима, социальной дистанции и проведения термометрии.

Продолжают действовать меры по соблюдению обязательного масочного режима в общественном транспорте, в закрытых помещениях и в местах массового скопления людей.

На предприятиях, работающих в сфере гостиничного бизнеса, осуществляющих санаторно-курортную деятельность, в сфере пассажирского транспорта, на автозаправочных станциях, в организациях общественного питания, туризма, розничной торговли в случае, если вакцинацию прошли менее 80% работников, невакцинированные сотрудники допускаются к работе только на основании отрицательного результата ПЦР-теста либо тестирования на отсутствие антигена SARS-CoV-2. Проводить обследование необходимо не реже одного раза в семь календарных дней.

Сохраняется режим самоизоляции для граждан, состоящих на диспансерном учете в медицинских организациях по заболеваниям, перечень которых утвержден приказом Департамента здравоохранения от 29.10.2020 № 1165, в том числе беременных женщин, с возможностью оформить больничный.

В соответствии с перечнем поручений Президента Российской Федерации по итогам совещания с членами Правительства Российской Федерации, состоявшегося 20.10.2021, невакцинированным гражданам в возрасте старше 60 лет, за исключением переболевших коронавирусной инфекцией, необходимо соблюдать режим самоизоляции, за исключением случаев обращения за медицинской помощью, передвижения к ближайшему месту приобретения товаров и т.д.

В тексте использованы материалы: Новый день

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