В Роспотребнадзоре напомнили основные правила перед вакцинацией от COVID

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В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно подготовиться к вакцинации, к чему быть готовыми после прививки, а также кому и на что обратить особое внимание во избежание неблагоприятных последствий.

Сообщение с рекомендациями опубликовано на официальном сайте ведомства.

Специалисты отметили, что сдавать анализы (в том числе ПЦР или тест на антитела), а также проходить обследования перед вакцинацией от ковида не требуется – главным условием является хорошее самочувствие.

При этом специалисты обращают внимание на то, что на фоне тревоги и стресса, которые могут возникнуть, есть риск повышения давления.

Поэтому перед прививкой следует измерить его и в случае необходимости принять успокоительные препараты, прописанные лечащим врачом. А вот противоаллергических препаратов ни перед прививкой, ни после нее принимать не следует.

Исключение составляют те люди, кто уже принимают их регулярно по назначению врача.

«Как показало недавнее исследование, прием антигистаминных препаратов может негативно повлиять на иммунный ответ после вакцинации», – отмечается в сообщении.

Ответственно отнестись к вакцинации нужно всем, но особенно тем людям, которые страдают от того или иного вида аллергии.

Придя на прививку, о таких проблемах обязательно нужно сообщить врачу, который порекомендует подходящую вакцину, так как у всех них разный состав. В Роспотребнадзоре обращают внимание на то, что возникающий после вакцинации гриппоподобный синдром с характерными для него симптомами (повышение температуры, кашель, головная боль и пр.) - вполне нормальное явление, которое, к тому же, возникает далеко не у всех.

Если это все же произошло, избавиться от болезненных ощущений помогут обезболивающие, жаропонижающие и противовоспалительные препараты, такие как парацетамол или ибупрофен, советуют специалисты.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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