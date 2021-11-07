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Власть

В МИД России заявили об участии виноделов Крыма в дегустационной выставке в Нидерландах

07:03 воскресенье, 7 ноября 2021

Российский МИД утверждает, что виноделы из Крыма приняли участие в дегустационной выставке-презентации мировых вин «Феерия» в Нидерландах.

Как сообщает пресс-служба МИД России, 1 ноября российский посол в Королевстве Нидерландов Александр Шульгин рассказывал участникам выставки о традициях крымского виноделия.

В своем выступлении посол России заявил о «многовековой истории российского виноделия в Крыму, подчеркнув, что благодаря российской императрице Екатерине Великой оно превратилось в одну из ведущих отраслей в этом регионе».

«При содействии журнала «Дипломат Магазин» и гостиницы «Леонардо» состоялась дегустационная выставка-презентация мировых вин «Феерия». В ней приняли участие виноделы из разных стран мира, в т.ч. Крымского полуострова, Гватемалы, Грузии, Китая, Перу, Туниса и Чили», – говорится в сообщении.

Сообщается, что российский стенд был представлен продукцией «Винодельня Дом Захарьиных – Valery Zaharin», краснодарского винодельческого хозяйства «Долина Лефкадия», а также водкой «Белуга».

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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