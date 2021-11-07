В Крыму придумали «новый способ» вернуть скифское золото

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Вопрос возврата скифского золота «является межгосударственным спором» и вернуть коллекцию можно, если «учитывать это обстоятельство при выборе тактики в судебном процессе».

Такое мнение выразил заместитель руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.

По его мнению, первое, что необходимо сделать - «сменить юристов, которые с самого начала избрали неверную тактику, не учли вопрос государственной принадлежности Крыма и перевели дело в банальную гражданско-правовую плоскость».

«Занятая нашими иностранными защитниками позиция о том, что мы имеем не межгосударственный спор, а спор четырех крымских музеев с голландским музеем о возвращении экспонатов, всего лишь банальный спор о нарушении прав учреждений культуры, оказалась в итоге глубоко ошибочной. В спор обязательно должна была вступить вслед за Украиной как третье лицо Российская Федерация», - цитирует Молохова РИА Новости.

По его мнению, в случае смены тактики, «шансы вернуть коллекцию повысятся».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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