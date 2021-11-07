Происшествия
В Крыму бесследно исчезли три человека, еще трое найдены мертвыми
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В поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» в Крыму и Севастополе только за октябрь поступило почти шесть десятков заявок о пропаже людей.
Всему виной неспособность решать конфликтные ситуации, считает руководитель «Крымской ассоциации психологов и психотерапевтов» Елена Гамова.
В течение месяца поисковикам пришлось отработать 56 заявок. Четыре из них не подтвердились, нашли живым 41 человека, три человека погибли, поиски еще троих продолжаются.
«Все поиски отряд проводит в постоянном взаимодействии с сотрудниками полиции. Поиски тех, кто не найден, продолжаются: мы распространяем информацию, обзваниваем больницы, проверяем свидетельства. Берегите себя и своих близких», — говорится в официальной группе регионального поискового отряда в соцсети «ВКонтакте».
У каждой возрастной группы пропавших своя причина ухода из дома. Если у пожилых людей это возрастные заболевания, связанные с проблемами памяти, то у представителей других возрастов — неумение решать проблемы и импульсивность, отметила Елена Гамова.
«Люди видят лучший способ в том, чтобы убежать от проблемы, где-то переждать, а потом опять вернуться. Но они возвращаются в ту же самую точку. Поэтому лучший вариант — не уходить и копить конфликтные ситуации, а учиться их разрешать», — советует наша собеседница.
Также специалист обратила внимание на то, что уход из дома не только не решает проблему, но и может быть небезопасным для жизни.
«Важно доносить людям, что если даже человек ушел от конфликта, он все равно к нему же и вернется, только зря подвергнет себя опасности», — заключила Гамова.
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