Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Роспотребнадзоре напомнили основные правила перед вакцинацией от COVID ● Крыму посоветовали привыкать к локдаунам ● Сводка о новых заражениях в Крыму ● Есть ли в Севастополе коллективный иммунитет от коронавируса ● В Крыму составляют списки врачей-антипрививочников
В Керчи составили 32 админпротокола на нарушителей ограничений по COVID-19
В Керчи составили 32 административных протокола на нарушителей ограничительных мер по противодействию коронавирусной инфекции.
Об этом сообщает администрация города.
«Всего за время проверок обследовано 674 автобуса. В отношении пассажиров составлено 22 админпротокола. Проверено 452 объекта торговли и сферы услуг. Составлено 10 админпротоколов. Всего за весь период инспектирования составлено 32 административных протокола», – говорится в сообщении.
В Керчи антиковидные рейды проводят в точках общественного питания, торговых центрах, транспорте.
«Проверяется наличие приборов для измерения температуры, антисептиков, журналов для показаний термометрии, действие пропускной системы, соблюдение социальной дистанции, масочного режима работниками заведений и посетителями, водителями и пассажирами», – уточнили власти города.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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