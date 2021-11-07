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В Керчи составили 32 админпротокола на нарушителей ограничений по COVID-19

12:47 воскресенье, 7 ноября 2021
Керчь

В Керчи составили 32 административных протокола на нарушителей ограничительных мер по противодействию коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает администрация города.

«Всего за время проверок обследовано 674 автобуса. В отношении пассажиров составлено 22 админпротокола. Проверено 452 объекта торговли и сферы услуг. Составлено 10 админпротоколов. Всего за весь период инспектирования составлено 32 административных протокола», – говорится в сообщении.

В Керчи антиковидные рейды проводят в точках общественного питания, торговых центрах, транспорте.

«Проверяется наличие приборов для измерения температуры, антисептиков, журналов для показаний термометрии, действие пропускной системы, соблюдение социальной дистанции, масочного режима работниками заведений и посетителями, водителями и пассажирами», – уточнили власти города.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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