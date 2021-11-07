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Коронавирус в Крыму

Сводка о новых заражениях в Крыму

09:08 воскресенье, 7 ноября 2021
Сводка о новых заражениях в Крыму

фото © strana.ua

По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 6 ноября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 783 случая новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 102 044 положительных на Covid-19.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 7 534 человека.

Количество выздоровевших за сутки составляет 713 человек, выздоровевших за весь период – 89 854.

Реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса. Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки всем гражданам в обязательном порядке следует соблюдать масочный режим и социальную дистанцию при посещении общественных мест.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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В Крыму зарегистрировали 776 новых случаев заболевания коронавирусом. По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 5 ноября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 776 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 101 261 положительных на Covid-19.

Власти Крыма назвали «напряженной» ситуацию с пандемией на полуострове. Ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции остается «напряженной» в Крыму, считает врио министра здравоохранения правительства Крыма Константин Скорупский в эфире телеканала «Крым 24».

Коронавирус в Крыму
Сводка о новых заражениях в Крыму

Сводка о новых заражениях в Крыму

По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 6 ноября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 783 случая новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 102 044 положительных на Covid-19.

Коронавирус в Крыму
В Крыму составляют списки врачей-антипрививочников

В Крыму составляют списки врачей-антипрививочников

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