Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Есть ли в Севастополе коллективный иммунитет от коронавируса ● В Крыму составляют списки врачей-антипрививочников ● Севастополь решил не продлевать нерабочие дни ● В Крыму опять изменили правила заселения в отели ● Крымские медработники почти выгорели эмоционально
Сводка о новых заражениях в Крыму
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По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 6 ноября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 783 случая новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 102 044 положительных на Covid-19.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 7 534 человека.
Количество выздоровевших за сутки составляет 713 человек, выздоровевших за весь период – 89 854.
Реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса. Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки всем гражданам в обязательном порядке следует соблюдать масочный режим и социальную дистанцию при посещении общественных мест.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму составляют списки врачей-антипрививочников. Из Москвы поступила команда привлекать их к уголовной ответственности за распространение под видом достоверных ложных сведений.
Крымские медработники почти выгорели эмоционально. Люди в белых халатах перенапряжены из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.
В Крыму зарегистрировали 776 новых случаев заболевания коронавирусом. По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 5 ноября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 776 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 101 261 положительных на Covid-19.
Власти Крыма назвали «напряженной» ситуацию с пандемией на полуострове. Ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции остается «напряженной» в Крыму, считает врио министра здравоохранения правительства Крыма Константин Скорупский в эфире телеканала «Крым 24».
Сводка о новых заражениях в Крыму
По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 6 ноября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 783 случая новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 102 044 положительных на Covid-19.
В Крыму составляют списки врачей-антипрививочников
Из Москвы поступила команда привлекать их к уголовной ответственности за распространение под видом достоверных ложных сведений.
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