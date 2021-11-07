Общество
Синоптики предупредили о резком похолодании в Крыму на следующей неделе
фото © Новости Крыма
В Крыму со среды, 10 ноября, ожидается резкое похолодание.
Об этом агентству ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, жителям полуострова следует готовиться к похолоданию примерно на 10 градусов.
«Скажем, в Симферополе в степной зоне до вторника включительно температурный фон будет 18-21 градус, а со среды – 10-12 дневная температура, ночные температуры – минус один – плюс два градуса в ночь на четверг», – заявил метеоролог.
По данным украинского Гидрометцентра, в ночь на 10 ноября в температура воздуха в Крыму составит +2…5 градусов, днем – +6…8. Осадков украинские синоптики в этот день не прогнозируют.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
Прогноз погоды в Крыму на субботу 6 ноября. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 6 ноября.
Почти рекордное тепло: прогноз погоды в Крыму на выходные. В выходные в Крыму сохранится комфортная температура, в субботу столбики термометров покажут почти двойное превышение многолетних климатических норм, в ночь на воскресенье ожидаются непродолжительные дожди, днем снова установится сухая и теплая погода.
Прогноз погоды в Крыму на пятницу 5 ноября. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в пятницу, 5 ноября.
Прогноз погоды в Крыму на четверг 4 ноября. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 4 ноября.
Синоптики предупредили о резком похолодании в Крыму на следующей неделе
В Крыму со среды, 10 ноября, ожидается резкое похолодание.
В Севастополе отменили нерабочий режим и открыли рестораны
В Севастополе за сутки зарегистрировано 354 новых случая заболевания COVID-19. Умерли 14 человек в возрасте от 52 до 83 лет.
Движение по Крымскому мосту могут опять ограничить
Движение по автомобильной части Крымского моста могут ограничить из-за четырехдневных тренировок по противопожарной безопасности, сообщили в МВД по Крыму со ссылкой на Минтранс РФ.
Путин запретил Развожаеву строить жилые дома
На встрече с президентом губернатор пообещал найти для этих целей другое место.
5 ноября
Крыму посоветовали привыкать к локдаунам
В коронавирусной реальности жителям Крыма необходимо смириться с тем, что локдауны и жесткие антикоронавирусные меры в ближайшие годы будут повторяться регулярно.