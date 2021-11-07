Синоптики предупредили о резком похолодании в Крыму на следующей неделе

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В Крыму со среды, 10 ноября, ожидается резкое похолодание.

Об этом агентству ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, жителям полуострова следует готовиться к похолоданию примерно на 10 градусов.

«Скажем, в Симферополе в степной зоне до вторника включительно температурный фон будет 18-21 градус, а со среды – 10-12 дневная температура, ночные температуры – минус один – плюс два градуса в ночь на четверг», – заявил метеоролог.

По данным украинского Гидрометцентра, в ночь на 10 ноября в температура воздуха в Крыму составит +2…5 градусов, днем – +6…8. Осадков украинские синоптики в этот день не прогнозируют.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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