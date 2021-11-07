Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 7 ноября

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 7 ноября.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - туман (местами туман при видимости 100-500 метров), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - туман (местами туман при видимости 100-500 метров), уровень опасности желтый. На южном побережье - туман (местами туман при видимости 100-500 метров), уровень опасности желтый. В горах Крыма - туман (местами туман при видимости 100-500 метров), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 10 до 16, ночью от 11 до 12 градусов. Ветер северо-восточный 7 км/час, возможны порывы до 18 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 60 до 87 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 13 до 15, ночью от 13 до 14 градусов. Ветер восточный 6 км/час, возможны порывы до 11 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 78 до 91 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 12 до 16, ночью от 13 до 14 градусов. Ветер северо-восточный 12 км/час, возможны порывы до 30 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 71 до 83 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 10 до 15, ночью от 11 до 12 градусов. Ветер С 12 км/час, возможны порывы до 30 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 88 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 10 до 12, ночью около 11 градусов. Ветер северный 13 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 73 до 91 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 8 до 16, ночью от 10 до 13 градусов. Ветер северо-восточный 12 км/час, возможны порывы до 35 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 88 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 7 до 14, ночью от 8 до 9 градусов. Ветер северо-восточный 9 км/час, возможны порывы до 29 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 91 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 6 до 13, ночью от 7 до 9 градусов. Ветер северо-восточный 10 км/час, возможны порывы до 30 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 90 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 9 до 12, ночью от 9 до 10 градусов. Ветер восточный 7 км/час, возможны порывы до 11 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 83 до 95 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 10 до 12, ночью от 10 до 11 градусов. Ветер юго-восточный 4 км/час, возможны порывы до 10 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 78 до 93 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 11 до 17 градусов тепла. По городам: в Алуште - 16, в Евпатории - 16, на мысе Казантип в Азовском море - 13, в Керчи - 13, в Николаевке - 16, в Севастополе - 17, в Судаке - 17, на Тарханкуте - 15, в Феодосии - 16, в Ялте - 17 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 15, в Египте - 26, на Кипре - 24, в Одессе - 12, в Сочи - 18, в Турции - 23, в Хорватии - 19 градусов выше нуля.

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