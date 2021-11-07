Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 71.9
воздух +14
море +17

Власть

Полиция Севастополя предупредила о массовых проверках водителей на трезвость

14:05 воскресенье, 7 ноября 2021
Севастополь

В Севастополе в выходные дни пройдут массовые проверки водителей на трезвость.

Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России в городе.

«С целью пресечения фактов управления транспортными средствами водителями в состоянии алкогольного или наркотического опьянения в ближайшие субботу и воскресенье автоинспекторы проведут профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель»», – говорится в сообщении.

По данным ведомства, за октябрь текущего года сотрудники ГИБДД выявили 148 водителей в состоянии опьянения, в том числе 19 человек сели повторно за руль в нетрезвом виде, за что грозит уже уголовная ответственность.

Всего с начала года в Севастополе установлено 1413 фактов управления автомобилем в состоянии опьянения, из них 245 – повторное управление транспортным средством водителями, уже будучи лишенными этого права.

Как сообщила полиция Севастополя, за 9 месяцев 2021 года на дорогах Севастополя число дорожно-транспортных происшествий сократилось на 34%, погибших на 25%, раненых на 37,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

В конце октября в Севастополе в результате ДТП погиб подросток, еще один ребенок с травмами доставлен в больницу.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Симферополе 29 пассажиров оштрафовали за отсутствие масок. За 4 ноября в крымской столице мобильные группы проверили 42 маршрутных транспортных средств на соблюдение антиковидных ограничений.

В Крыму суд отправил в СИЗО мэра Белогорска. Киевский районный суд Симферополя отправил в СИЗО на два месяца главу администрации Белогорска Игоря Ипатко по делу о крупной взятке.

В Севастополе выставили полицейское оцепление и патрули к приезду Путина. В центральной части Севастополя на улицах в районе Херсонеса выставили полицейское оцепление, на остановках общественного транспорта и перекрестках дежурят патрули.

В Севастополе наказали родителей «невиновного» участника ДТП. В Севастополе административную ответственность за попавшего в аварию несовершеннолетнего мопедиста, который нарушил требования ПДД, понесут родители подростка.

Общество
Синоптики предупредили о резком похолодании в Крыму на следующей неделе

Синоптики предупредили о резком похолодании в Крыму на следующей неделе

В Крыму со среды, 10 ноября, ожидается резкое похолодание.

Коронавирус в Крыму
В Севастополе отменили нерабочий режим и открыли рестораны

В Севастополе отменили нерабочий режим и открыли рестораны

В Севастополе за сутки зарегистрировано 354 новых случая заболевания COVID-19. Умерли 14 человек в возрасте от 52 до 83 лет.

Власть
Движение по Крымскому мосту могут опять ограничить

Движение по Крымскому мосту могут опять ограничить

Движение по автомобильной части Крымского моста могут ограничить из-за четырехдневных тренировок по противопожарной безопасности, сообщили в МВД по Крыму со ссылкой на Минтранс РФ.

Коронавирус в Крыму
Крыму посоветовали привыкать к локдаунам

Крыму посоветовали привыкать к локдаунам

В коронавирусной реальности жителям Крыма необходимо смириться с тем, что локдауны и жесткие антикоронавирусные меры в ближайшие годы будут повторяться регулярно.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации