Власть
Полиция Севастополя предупредила о массовых проверках водителей на трезвость
В Севастополе в выходные дни пройдут массовые проверки водителей на трезвость.
Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России в городе.
«С целью пресечения фактов управления транспортными средствами водителями в состоянии алкогольного или наркотического опьянения в ближайшие субботу и воскресенье автоинспекторы проведут профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель»», – говорится в сообщении.
По данным ведомства, за октябрь текущего года сотрудники ГИБДД выявили 148 водителей в состоянии опьянения, в том числе 19 человек сели повторно за руль в нетрезвом виде, за что грозит уже уголовная ответственность.
Всего с начала года в Севастополе установлено 1413 фактов управления автомобилем в состоянии опьянения, из них 245 – повторное управление транспортным средством водителями, уже будучи лишенными этого права.
Как сообщила полиция Севастополя, за 9 месяцев 2021 года на дорогах Севастополя число дорожно-транспортных происшествий сократилось на 34%, погибших на 25%, раненых на 37,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
В конце октября в Севастополе в результате ДТП погиб подросток, еще один ребенок с травмами доставлен в больницу.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Симферополе 29 пассажиров оштрафовали за отсутствие масок. За 4 ноября в крымской столице мобильные группы проверили 42 маршрутных транспортных средств на соблюдение антиковидных ограничений.
В Крыму суд отправил в СИЗО мэра Белогорска. Киевский районный суд Симферополя отправил в СИЗО на два месяца главу администрации Белогорска Игоря Ипатко по делу о крупной взятке.
В Севастополе выставили полицейское оцепление и патрули к приезду Путина. В центральной части Севастополя на улицах в районе Херсонеса выставили полицейское оцепление, на остановках общественного транспорта и перекрестках дежурят патрули.
В Севастополе наказали родителей «невиновного» участника ДТП. В Севастополе административную ответственность за попавшего в аварию несовершеннолетнего мопедиста, который нарушил требования ПДД, понесут родители подростка.
Синоптики предупредили о резком похолодании в Крыму на следующей неделе
В Крыму со среды, 10 ноября, ожидается резкое похолодание.
В Севастополе отменили нерабочий режим и открыли рестораны
В Севастополе за сутки зарегистрировано 354 новых случая заболевания COVID-19. Умерли 14 человек в возрасте от 52 до 83 лет.
Движение по Крымскому мосту могут опять ограничить
Движение по автомобильной части Крымского моста могут ограничить из-за четырехдневных тренировок по противопожарной безопасности, сообщили в МВД по Крыму со ссылкой на Минтранс РФ.
Путин запретил Развожаеву строить жилые дома
На встрече с президентом губернатор пообещал найти для этих целей другое место.
вчера
В Крыму составляют списки врачей-антипрививочников
23 часа назад
Крыму посоветовали привыкать к локдаунам
В коронавирусной реальности жителям Крыма необходимо смириться с тем, что локдауны и жесткие антикоронавирусные меры в ближайшие годы будут повторяться регулярно.