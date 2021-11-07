Полиция Севастополя предупредила о массовых проверках водителей на трезвость

В Севастополе в выходные дни пройдут массовые проверки водителей на трезвость.

Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России в городе.

«С целью пресечения фактов управления транспортными средствами водителями в состоянии алкогольного или наркотического опьянения в ближайшие субботу и воскресенье автоинспекторы проведут профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель»», – говорится в сообщении.

По данным ведомства, за октябрь текущего года сотрудники ГИБДД выявили 148 водителей в состоянии опьянения, в том числе 19 человек сели повторно за руль в нетрезвом виде, за что грозит уже уголовная ответственность.

Всего с начала года в Севастополе установлено 1413 фактов управления автомобилем в состоянии опьянения, из них 245 – повторное управление транспортным средством водителями, уже будучи лишенными этого права.

Как сообщила полиция Севастополя, за 9 месяцев 2021 года на дорогах Севастополя число дорожно-транспортных происшествий сократилось на 34%, погибших на 25%, раненых на 37,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

В конце октября в Севастополе в результате ДТП погиб подросток, еще один ребенок с травмами доставлен в больницу.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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