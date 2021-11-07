Власть
Полицейские вместе со школьниками закрасили рекламу наркотиков в Керчи
Керченские полицейские вместе с детьми из школы развития личности «Life School» выявили и устранили надписи на городских улицах, пропагандирующие и рекламирующие наркотические средства.
Как сообщили в пресс-служба МВД по РК, сотрудники полиции рассказали учащимся о вреде употребления наркотиков, призвали их вести здоровый образ жизни.
Кроме того, воспитанникам школы сообщили об административной и уголовной ответственности, к которой приводит наркопреступность.
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