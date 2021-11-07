Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Сводка о новых заражениях в Крыму ● Есть ли в Севастополе коллективный иммунитет от коронавируса ● В Крыму составляют списки врачей-антипрививочников ● Севастополь решил не продлевать нерабочие дни ● В Крыму опять изменили правила заселения в отели
Крыму посоветовали привыкать к локдаунам
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В коронавирусной реальности жителям Крыма необходимо смириться с тем, что локдауны и жесткие антикоронавирусные меры в ближайшие годы будут повторяться регулярно.
Такой настрой поможет не потерять психическое равновесие, отметила руководитель Крымской ассоциации психологов и психотерапевтов Елена Гамова.
Людям стоит научиться по-новому воспринимать реальность и быть готовыми к сезонным ограничениям. Скорее всего, такие меры будут вводиться с наступлением холодного времени года, в период простуд и ОРВИ.
«С приходом коронавируса локдауны стали закономерностью. Соответственно, необходимо психологически готовиться к тому, что в холодное время будут предприняты какие-то государственные меры, в том числе закрытие границ», — пояснила Гамова.
Такой подход даст возможность гражданам избежать дополнительной психологической нагрузки, а также падений в финансовые ямы, считает эксперт.
«Стоит учитывать эти сезонные закономерности. Чтобы не было упадков или депрессий, надо воплощать свои планы до октября: куда-то съездить, получить впечатления. Стоит накопить какую-то сумму денег, если у граждан нет заработка в локдаун, и тем самым подстраховаться», — рекомендует психолог.
Если же каждый раз воспринимать антиковидные меры как нововведение, то легко впасть в уныние и нанести вред своему здоровью.
«Это не ограничения, а необходимые в данной ситуации меры. Их нужно воспринимать как есть и жить в соответствии с ними. Необходимо иметь гибкую психику, чтобы подстраиваться под ситуацию», — заключила эксперт.
В тексте использованы материалы: Форпост
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