Какой сегодня праздник 7 ноября

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Сегодня, 7 ноября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День Великой Октябрьской Социалистической Революции

Ежегодно 7 ноября в России отмечается памятная дата — День Октябрьской революции 1917 года.

Формально этот праздник был учрежден в 2005 году, но на самом деле имеет давнюю историю и знаком любому человеку, родившемуся и воспитанному в Советском Союзе. До 1991 года день 7 ноября был главным праздником СССР и носил название — День Великой Октябрьской социалистической революции.

В течение всей советской эпохи 7 ноября был «красным днем календаря», то есть государственным праздником, который отмечали не только особым цветом в ежедневнике, но и обязательными демонстрациями трудящихся, проходившими в каждом городе страны. История этого праздника закончилась с распадом Советского Союза и развенчанием коммунистической идеологии.

День военного парада на Красной площади 1941 года

День воинской славы России — День проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции (1941 год), отмечаемый ежегодно 7 ноября, установлен Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года.

Проведение военного парада на Красной площади в Москве в 1941 году, в день 24-й годовщины Октябрьской революции и в самые трудные для страны дни Великой Отечественной войны, имело большое военно-политическое значение, оказало моральное воздействие большой силы на боевой дух советских войск, способствовало эмоциональному подъему и укреплению веры в окончательную победу у народов страны. Несмотря на то, что столица СССР была на осадном положении.

Накануне парада к советскому народу с речью обратился И.В. Сталин, речь вождя вызвала у слушавшей страны невероятный подъем патриотических чувств и желание победы над фашистскими захватчиками.

Дедовские плачи

Народный праздник «Дедовские плачи» отмечается 7 ноября (по старому стилю - 25 октября). В старину считалось, что в данный день рыдает сама природа, а значит это должны делать и люди. Природа плачет снегом или дождем, а человек – горькими слезами. В этот день необходимо помянуть всех умерших родных, а ритуальный плач должен огласить всю округу. Другие названия праздника: «Мартирий», «Маркиан», «Анастасия».

Также сегодня, 7 ноября, отмечают такие праздники:

- День рождения уральского трамвая

- День российского пейнтбола

- Международный день проектного менеджера (International Project Management Day)

- День памяти праведной Тавифы Иоппийской

- День холодца

- День рисования на запотевшем стекле

- День объятий с медведем (Hug a Bear Day) в США

- День «Мужчины готовят ужин» (National Men Make Dinner Day) в США

- День горького шоколада с миндалем (National Bittersweet Chocolate with Almonds Day) в США

- День таджикского театра

- День нотариуса Грузии

- День шоколадного липкого пирога в Швеции

- День венгерской оперы

- День революции и солидарности в Бангладеше

- Дни истории и памяти предков в Кыргызстане

Сегодня именины празднуют: Анастасий, Маркиан, Мартирий, Валериан, Савин, Валерий, Тавифа, Хрисанф (Хрисанфий).

Что происходило 7 ноября в прошлые годы

1889 - заключенные на Карийской каторге предприняли попытку массового отравления в знак протеста против действий администрации тюрьмыв историю данное событие вошло как Карийская трагедия.

1917 - большевики рвутся к властив Российской империи произошла Октябрьская революция.

1921 - в Италии основана Национальная фашистская партия (лидер дуче Бенито Муссолини).

1940 - вследствии архитекторских недочетов в США обрушился висячий мост «Tacoma Narrows Bridge».

1941 - начало Великой Отечественной войнынемцы топят санитарный теплоход «Армения» с 7000 человек на борту.

1966 - в годовщину Октябрьской революции руководство ЦК КПСС организовало крупнейший военный парад в Москве.

1987 - в Тунисе произошла мирная смена властиЖасминовая революция.

1990 - покушение на главу СССР Михаила Горбачевастрелял в на праздничной демонстрации слесарь Александр Шмонов.

2000 - Джордж Буш-младший побеждает на выборах и становится президентом США.

2009 - «русский медведь» боксер-тяжеловес Николай Валуев терпит поражение и теряет титул чемпиона мира по версии WBAновый чемпион боксер-супертяжеловес англичанин Дэвид Хэй.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 7 ноября. Какие праздники будут завтра?

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