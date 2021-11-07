Общество
Какой сегодня праздник 7 ноября
фото © pixabay.com
Сегодня, 7 ноября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
День Великой Октябрьской Социалистической Революции
Ежегодно 7 ноября в России отмечается памятная дата — День Октябрьской революции 1917 года.
Формально этот праздник был учрежден в 2005 году, но на самом деле имеет давнюю историю и знаком любому человеку, родившемуся и воспитанному в Советском Союзе. До 1991 года день 7 ноября был главным праздником СССР и носил название — День Великой Октябрьской социалистической революции.
В течение всей советской эпохи 7 ноября был «красным днем календаря», то есть государственным праздником, который отмечали не только особым цветом в ежедневнике, но и обязательными демонстрациями трудящихся, проходившими в каждом городе страны. История этого праздника закончилась с распадом Советского Союза и развенчанием коммунистической идеологии.
День военного парада на Красной площади 1941 года
День воинской славы России — День проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции (1941 год), отмечаемый ежегодно 7 ноября, установлен Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года.
Проведение военного парада на Красной площади в Москве в 1941 году, в день 24-й годовщины Октябрьской революции и в самые трудные для страны дни Великой Отечественной войны, имело большое военно-политическое значение, оказало моральное воздействие большой силы на боевой дух советских войск, способствовало эмоциональному подъему и укреплению веры в окончательную победу у народов страны. Несмотря на то, что столица СССР была на осадном положении.
Накануне парада к советскому народу с речью обратился И.В. Сталин, речь вождя вызвала у слушавшей страны невероятный подъем патриотических чувств и желание победы над фашистскими захватчиками.
Дедовские плачи
Народный праздник «Дедовские плачи» отмечается 7 ноября (по старому стилю - 25 октября). В старину считалось, что в данный день рыдает сама природа, а значит это должны делать и люди. Природа плачет снегом или дождем, а человек – горькими слезами. В этот день необходимо помянуть всех умерших родных, а ритуальный плач должен огласить всю округу. Другие названия праздника: «Мартирий», «Маркиан», «Анастасия».
Также сегодня, 7 ноября, отмечают такие праздники:
- День рождения уральского трамвая
- День российского пейнтбола
- Международный день проектного менеджера (International Project Management Day)
- День памяти праведной Тавифы Иоппийской
- День холодца
- День рисования на запотевшем стекле
- День объятий с медведем (Hug a Bear Day) в США
- День «Мужчины готовят ужин» (National Men Make Dinner Day) в США
- День горького шоколада с миндалем (National Bittersweet Chocolate with Almonds Day) в США
- День таджикского театра
- День нотариуса Грузии
- День шоколадного липкого пирога в Швеции
- День венгерской оперы
- День революции и солидарности в Бангладеше
- Дни истории и памяти предков в Кыргызстане
Сегодня именины празднуют: Анастасий, Маркиан, Мартирий, Валериан, Савин, Валерий, Тавифа, Хрисанф (Хрисанфий).
Что происходило 7 ноября в прошлые годы
1889 - заключенные на Карийской каторге предприняли попытку массового отравления в знак протеста против действий администрации тюрьмыв историю данное событие вошло как Карийская трагедия.
1917 - большевики рвутся к властив Российской империи произошла Октябрьская революция.
1921 - в Италии основана Национальная фашистская партия (лидер дуче Бенито Муссолини).
1940 - вследствии архитекторских недочетов в США обрушился висячий мост «Tacoma Narrows Bridge».
1941 - начало Великой Отечественной войнынемцы топят санитарный теплоход «Армения» с 7000 человек на борту.
1966 - в годовщину Октябрьской революции руководство ЦК КПСС организовало крупнейший военный парад в Москве.
1987 - в Тунисе произошла мирная смена властиЖасминовая революция.
1990 - покушение на главу СССР Михаила Горбачевастрелял в на праздничной демонстрации слесарь Александр Шмонов.
2000 - Джордж Буш-младший побеждает на выборах и становится президентом США.
2009 - «русский медведь» боксер-тяжеловес Николай Валуев терпит поражение и теряет титул чемпиона мира по версии WBAновый чемпион боксер-супертяжеловес англичанин Дэвид Хэй.
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 7 ноября. Какие праздники будут завтра?
Ранее Новости Крыма сообщали:
Какой сегодня праздник 6 ноября. Сегодня, 6 ноября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Какой сегодня праздник 5 ноября. Сегодня, 5 ноября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Какой сегодня праздник 4 ноября. Сегодня, 4 ноября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Какой сегодня праздник 3 ноября. Сегодня, 3 ноября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
В Крыму составляют списки врачей-антипрививочников
Из Москвы поступила команда привлекать их к уголовной ответственности за распространение под видом достоверных ложных сведений.
В Крыму эвакуировали туристку с поврежденной ногой и заблудившуюся в горах супружескую пару
В пятницу, 5 ноября, спасатели эвакуировали женщину, которая подвернула ногу в районе «Долины привидений» (гора Демерджи) и не смогла самостоятельно передвигаться, сообщают в МЧС Крыма.
Севастополь решил не продлевать нерабочие дни
Власти Севастополя решили не продлевать режим нерабочих дней в городе.
Все не так: в Крыму QR-коды отменены, но не для отелей
Сначала власти сообщили об отмене QR-кодов именно для поселения в гостиницы и санатории Крыма.
3 ноября
Какой сегодня праздник 7 ноября фото
Сегодня, 7 ноября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.