Как ограничения повлияли на ковид-статистику в Крыму

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Ограничения при посещениях заведений общепита и развлекательных центров, а также требование об обязательной вакцинации либо наличии ПЦР-тестов для персонала таких организаций увеличили число вакцинированных, однако о коллективном иммунитете у крымчан пока говорить рано.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Владимир Мещеряков.

«Пока, несмотря на то, что вакцинация набрала хорошие темпы, уровень коллективного иммунитета недостаточен. По расчетным данным, он должен составлять 80% населения. Для Крыма это 1,2 млн. человек, при том, что у нас пока привиты чуть более 700 тысяч», - озвучил статистику Мещеряков.

При этом он подчеркнул, что число зараженных продолжает расти, и это увеличивает нагрузку на всю крымскую медицину.

«К сожалению, штамм «дельта» очень заразен и быстрее вызывает все проявления, в том числе тяжелые осложнения. Это большое напряжение для всей нашей медицинской службы. Уже пришлось практически отказаться от планового приема, поскольку не хватает врачей и медсестер, чтобы оказывать помощь больным с коронавирусом, производить вакцинацию и углубленную диспансеризацию для тех, кто уже переболел коронавирусом», - констатировал врач и еще раз подчеркнул, что исправить ситуацию поможет только формирование коллективного иммунитета.

Раннее в Крыму зафиксирован очередной антирекорд по числу заболевших COVID-19: за минувшие стуки заразились 764 человека. Всего с начала пандемии в республике выявлено 100 485 случаев заражения.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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