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Коронавирус в Крыму

Есть ли в Севастополе коллективный иммунитет от коронавируса

06:19 воскресенье, 7 ноября 2021
Севастополь
Есть ли в Севастополе коллективный иммунитет от коронавируса

фото © pixabay.com

Уровень коллективного иммунитета против коронавирусной инфекции в Севастополе составляет около 40%.

К такому выводу можно прийти, исходя из данных по вакцинации на 5 ноября 2021 года.

По информации правительства Севастополя, прививку от коронавируса к этому дню сделали 196 тысяч 154 человека, что составляет более 47% от официальной численности взрослого населения региона. Полный курс вакцинации, по последним данным, прошли 162 тысячи 605 жителей Севастополя, что составляет более 39,5%.

Напомним, что для формирования коллективного иммунитета необходимо привить не менее 60% жителей, достигших 18-летнего возраста, то есть около 246 тысяч севастопольцев. Однако в условиях нынешней эпидемиологической ситуации специалисты заявляют о необходимости вакцинации 80% взрослого населения — в Севастополе этот показатель официально равен примерно 328 тысячам.

Несмотря на рекордные темпы вакцинации, наблюдаемые в городе-герое на протяжении последних недель, уровень коллективного иммунитета в Севастополе пока находится ниже среднероссийского показателя в 50%.

Отметим, что в расчетах не учитывались выжившие переболевшие горожане (их сегодня официально зарегистрировано 40 369 человек) и ревакцинированные, так что о реальном уровне коллективного иммунитета можно говорить только приблизительно. Но если переболевшие добавляют городу «неучтенного» иммунитета, то живущие без регистрации влияли бы на статистику скорее отрицательно – можно предположить, что процент привившихся там меньше, чем у зарегистрированных жителей.

В тексте использованы материалы: Форпост

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