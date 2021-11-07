Движение по Крымскому мосту могут опять ограничить

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Движение по автомобильной части Крымского моста могут ограничить из-за четырехдневных тренировок по противопожарной безопасности, сообщили в МВД по Крыму со ссылкой на Минтранс РФ.

«В период с 0:00 8 ноября до 23:59 11 ноября на Крымском мосту будут проводиться тренировки по противопожарной безопасности, в связи с чем возможно кратковременное ограничение движения по автодорожной составляющей моста», – указали в ведомстве.

В этой связи Госавтоинспекция просит водителей учитывать эту информацию при планировании поездок через Крымский мост, заранее скорректировать время и маршруты следования.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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