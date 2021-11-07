ДТП в Симферополе: легковушка провалилась в яму, вырытую коммунальщиками

В Симферополе на улице Беспалова легковой автомобиль провалился в яму, которую ранее вырыли рабочие для ремонта водовода.

Отмечается, что яма там уже не первый день, но была огорожена.

Из обсуждения аварии в соцсетях:

- Недели две как разрыли. И ничего не происходит: ни ремонта, ничего… просто разрыли.

- Там со спуска вода уже неделю льется, и яма эта тоже с неделю. Никаких фонарей…, знаки с нарушениями, нет предупреждений.

- По-хорошему, там предупреждающий знак не на самом ограждении ямищи нужно было повесить, а хотя бы метров за 50. Там даже быстро ехать не надо.

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