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Власть

Байдена просят усилить военное присутствие в Черном море

11:41 воскресенье, 7 ноября 2021

Члены конгресса США от Республиканской партии Майк Роджерс и Майк Тернер обратились к президенту Джо Байдену с просьбой отправить в Черное море военные корабли, чтобы оказать помощь Украине.

Об этом пишет издание Defense News, передает РИА Новости.

«В связи с недавним сосредоточением российских войск на украинской границе мы призываем вашу администрацию принять немедленные и быстрые меры для оказания поддержки Украине в виде разведданных и оружия», - цитирует издание отрывок из письма законодателей.

Роджерс и Тернер настаивают на необходимости завести американские боевые корабли в Черное море и начать обмен разведданными между США и Украиной.

По мнению авторов письма, это необходимо для «предотвращения дальнейшего обострения ситуации».

Отмечается, что поводом к такому обращению послужили сообщения ряда западных СМИ о якобы «наращивании численности российских войск» возле украинской границы после совместных российско-белорусских учений «Запад 2021».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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