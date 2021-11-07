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Коронавирус в Крыму

COVID не отступает: оперативная сводка по Севастополю

16:03 воскресенье, 7 ноября 2021
Севастополь

За минувшие сутки в Севастополе зафиксировано 354 случаев заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба правительства города.

Накануне было выявлено 349 случаев заболевания COVID-19. Всего с начала пандемии, по данным Роспотребнадзора, в Севастополе COVID-19 выявили 41 490 человек, выздоровели 35 029 пациентов, в том числе 479 человек за минувшие сутки.

В правительстве Севастополя также добавили, что 6 ноября умерли 14 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19, всего с начала пандемии констатировано 1447 смертей от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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Сводка о новых заражениях в Крыму. По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 6 ноября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 783 случая новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 102 044 положительных на Covid-19.

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